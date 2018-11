Objetivo, salir del bache para el Carnes do Ribeiro

Motivados para cambiar el rumbo. Así esperan los jugadores del Carnes do Ribeiro el duelo de esta tarde ante el Camariñas. Los amarillos llevan tres derrotas consecutivas y pretenden que el bache se quede ahí. Especialmente doloroso, el último tropiezo ante el Lucero. Por ello quieren volver a aliarse con el público de O Consello y volver a meter tierra de por medio con la parte baja. Enfrente un Camariñas con aroma a clásico, que mantiene sus señas de identidad: fortaleza y solidez.

"Es un partido importante para nosotros. Para ver que somos capaces de volver a hacer las cosas bien. Esta semana trabajamos positivamente y los jugadores están con ganas de cuajar un buen papel, y más delante de nuestros aficionados", destaca Berto Miguélez, entrenador del Carnes do Ribeiro.

Sin mirar la clasificación

Los de Ribadavia tienen toda la plantilla al completo a excepción de Roi Lamas, al que le quedan un par de semanas para recuperarse, y de Cajide, con una lesión de larga duración.

El Carnes do Ribeiro ocupa la décima posición y recibe a un adversario al que aventaja en cinco puntos, y que solo logró un triunfo hasta la fecha. "El Camariñas es un equipo que nunca se da por vencido. Quizá no tienen la calidad de otros, pero luchan por cada balón. Si entras en su juego anárquico, no eres capaz de pararlo, te pueden poner en problemas. Defienden con un 6:0 duro, rozando el límite a la hora de los contactos. En esa faceta se exprimen al máximo. En ataque pueden correr y tienen un pivote fuerte que nos puede dar problemas", analiza el preparador del equipo ribadaviense.

Para evitar problemas,el preparador Berto Miguélez apuesta por aprovechar sus virtudes, imponer "un ritmo alto de partido, jugar con velocidad" y estar finos en la finalización.

Esa fue la receta que permitió al Carnes do Ribeiro empezar al alza la competición y que buscará recuperar en la tarde de hoy para quitarse un peso de encima y regresar a la senda del triunfo. No conviene esperar.

O Consello, 18:30 horas