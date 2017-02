El oficio del Bande decidió

El Bande impuso su oficio y salió reforzado tras vencer por 0 a 2 a la UD Ourense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Diputación entre equipos de Preferente y Primera Galicia disputado en el estadio de O Couto.



La prematura lesión de Jaime no modificó el esquema que propuso el equipo visitante que hizo prevalecer la estrategia para situar el 0-1 con un impecable y soberbio cabezazo de Quini a la salida de un córner. Unos minutos después pudo aumentar la ventaja Pablo García pero su remate se fue alto.



Los unionistas intentaron reaccionar pero Unai, tras un buen control, acabó disparando sin convicción a las manos del portero. De inmediato respondió el Bande mediante una falta lanzada por Toño, que peinó David Soares a las manos de Lucas Sierra.

Superada la media hora, Rubén Durán metió un pase profundo para Fran, pero se anticipó despejando Manu Taranilla con el pie.

Antes del descanso, los locales reclamaron un penalti del central Viti sobre Rubén Durán y de inmediato Karim en una buena acción personal remató sobre el larguero.

La continuación

En el arranque de la segunda parte y en su primer contacto con el balón Carra metió un centro al corazón del área que salvó Lucas Sierra cuando se aprestaba a conectar el envío David Soares.



La UD Ourense buscaba llegar, pero carecía de pegada, hasta que una mano de Carra dentro del área le brindaba al equipo de Antonio Dacosta la posibilidad del empate. El lanzamiento de Rubén Durán fue intuido por Taranilla que arrojándose sobre el palo derecho acabó embolsando el balón y esta intervención le provocó un pequeño pinchazo en el gemelo que no le impidió seguir jugando.



Sin duda fue un mazazo que no pudo digerir el cuadro unionista que más tarde sufrió un nuevo susto en un balón colgado por Toño que remató Carra y desvió con apuros Lucas Sierra a la esquina.

El Bande llegó más fresco al final del partido y no perdonó.

La sentencia de Alfonso

Un buen anticipo de Quini derivó en un pase hacia David Soares que aprovechó el mal cierre de Sergio para entrar al área y poner en bandeja el balón que Alfonso remató a puerta vacía para el 0-2 . El Bande se acerca a la semifinal.