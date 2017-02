Jornada de empates para los conjuntos ourensanos en la Primera división de fútbol sala femenino y una oportunidad perdida: las igualadas de Envialia y Burgas ante Poio y Txantrea impide a las de Chipi acercarse a la tercera plaza y a las de Codeso abrir hueco en la zona de Copa de España.



En Os Remedios, Envialia y Poio protagonizaron el simulacro perfecto de la final copera que dirimirán el 1 de mayo (a falta de fecha definitiva). Bien las ourensanas de inicio pero fue ponerse por delante en el marcador y acelerarse, "sobre todo desde el 1-1. En la segunda parte mejoramos en defensa y aunque es cierto que tuvimos las ocasiones más claras el Poio también tuvo las suyas. Tiene un buen equipo y una muy buena portera", aseguró el técnico Chipi.



El Ourense Envialia se está haciendo perenne en la quinta posición que sigue ocupando. Sigue aumentando la ventaja con el noveno puesto, el primero que se queda sin Copa de España: +10. Pero por contra, ha perdido una buena oportunidad de acercarse a la cuarta plaza: el Alcorcón de Vane Sotelo y Ana Rivera, que ganó al Gironella (2-5) se asienta en la tercera plaza, con +7 sobre el Envialia, mientras que al Burela, cuarto, que cayó ante el líder Atlético (1-2) solo pudo recortar un punto y la ventaja de las lucenses es +4.



El sábado desde las cinco de la tarde en la cancha central del pabellón de Os Remedios el Envialia repetirá como local. Recibe al Txantrea, tercero por la cola, y el equipo de Chipi no puede fallar: "El triunfo es obligatorio porque aunque para ellas es un partido importante jugamos en casa y no podemos fallar", señaló.



El Cidade de As Burgas, por su parte, firmó el primer empate en lo que va de temporada. Las blanquiverdes igualaron ante el Txantrea en el pabellón Arrosadia un encuentro que se le había puesto muy cuesta arriba al descanso. Las ourensanas perdían por 2-0 ante un rival que está jugando la permanencia y en línea ascendente. Sonia y Figo anotaron en una segunda mitad netamente visitante e incluso pudo llegar la victoria: "Siguen faltándonos pequeños detalles y a un equipo con tan poca experiencia como el nuestro los errores le penalizan mucho", subraya el entrenador Manolo Codeso.



Tres partidos idénticos



Y añade: "Llevamos tres partidos haciendo exactamente lo mismo. Ante Poio en Copa, y Burela y Txantrea en liga estamos empezando los partidos muy débiles. Es cierto que después el equipo el equipo sabe sobreponerse y con la alegría enorme que tenemos en ataque en partidos como el de Txantrea nos llega para tener opciones, pero hay que tratar de ir corrigiendo estas cosas. De todas formas, prefiero seguir mejorando cosas que más o menos tenemos interiorizadas y hacemos bien, como por ejemplo el tema del ataque, que corregir las otras cosas ya que eso es cosa de tiempo y de que las jugadoras ganen experiencia", reconoció Manolo Codeso.