Ourense acolle as finais do Campionato Galego de Boxeo

Consello Municipal de Deportes presentou esta mañá as finais do Campionato Galego de Boxeo, unha cita que terá lugar este sábado ás 20:00 horas na cancha central do Pavillón dos Remedios de Ourense. Logo de varias xornadas de clasificación, os púxiles galegos fóronse clasificando ata conseguir chegar á cita do sábado, segundo explicaron o concelleiro de Deportes, Mario Guede, e Manuel Míguez, do Club Olimpos, co organizador do evento.

Haberá clubs participantes clubes participantes procedentes da Coruña, Vigo, Tomiño Santiago de Compostela. Pero tamén estarán os ourensáns VBox e Club Olimpos. Este último será o club con maior representación nos campionatos, con tres finalistas: Manu Míguez "Junior" (na categoría de -64 quilos), Manuel Jiménez "Nono" (-75) e Ramón Quintas (-91). A representación ourensá complétase con Wilson Tabares (-60).

No evento realizarase, tamén unha pequena homenaxe ao finado actor ourensán Abelardo Pérez Gabriel, grande apaixonado do mundo do boxeo. O prezo da entrada será de 10 €.