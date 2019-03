Ourense CF-Arenteiro: una victoria más que necesaria

El único partido que se adelanta a la tarde del sábado en la jornada 27 de Tercera División es el derbi entre el Ourense CF y Arenteiro, que desde las siete, se enfrentan en el campo de O Couto.

No llegan en su mejor momento ninguno de los dos equipos. Los locales, el Ourense CF, aunque sin excesivos problemas clasificatorios (están en el puesto once con 34 puntos), no pueden confiarse y como bien recalca su técnico Fran Justo, "lo primero que tenemos que hacer es conseguir los puntos necesarios para no pasar ningún tipo de apuros". Correcto, pero para eso deben de ganar al menos cuatro partidos. Un triunfo que se le ha resistido en las últimas tres jornadas en las que han cosechado tres empates ante Choco, Boiro y Barco, dos de ellos como visitantes.

Todavía peor llega el Arenteiro. A los verdes sí que no les queda otra que empezar a sumar de tres en tres y lo más pronto posible. Ocupan el puesto 16 con 27 puntos y la soga empieza apretarles demasiado. Su racha es mucho más preocupante que la de los capitalinos. En las últimas seis jornadas han cosechado cuatro derrotas y dos empates, con lo que el único pensamiento que pasa por su cabeza es la salvación, y no será nada fácil. Por ello ambos buscan una victoria tan necesaria como el comer.

En el Ourense CF, dos bajas de consideración por sanción, sobre todo dado el corto número de efectivos que tiene el equipo desde Navidad. Son el lateral derecho Sergio de Paz, un jugador casi insustituible, y el delantero Iago Beceiro, un jugador diferente capaz de cambiar el devenir de un partido. Vuelve Xinzo, que irá a un banquillo que de nuevo tendrá al joven Mario Fariña para completar convocatoria. A mayores están pendientes del portero Michi, que sufre molestias en una rodilla, y en caso de no estar disponible, también subiría el portero del juvenil Alberto. Aunque este es un problema menor ya que la titularidad en la meta pontina es propiedad de Diego García.

Gelucho, técnico visitante recupera bastantes jugadores para este partido. Vuelve Adrián Padrón, tras cumplir sanción, y también Portela, ausente en los dos últimos partidos por una inflamación de rodilla. Martín regresa tras recuperarse de un esguince de tobillo. Además espera recuperar al delantero Iván Rubio, que en el último partido dejó el campo por culpa de un esguince de tobillo. Las ausencias son las habituales: Iago Fernández y David Mitogo, por lesión y de Adil Soudassi, por sanción.

Dos entrenadores cautos

Desde los banquillos, Fran Justo tiene claro que " los derbis lo igualan todo y si a mayores el rival llega necesitado, seguro que nos lo va poner difícil". Sobre el adversario tiene claro que "es un equipo muy físico, duro en la estrategia y que seguro que están muy alerta por la necesidad de puntos que tienen".

En el otro banquillo, Gelucho sigue fiel a su discurso. "Lo que más me preocupa es saber como va responder mi equipo. Espero que sigamos en la línea mostrada en el último partido ante el Somozas en el que pude ver otra predisposición y ganas", Del rival, lo justo. "Un equipo con buenos jugadores que seguro nos lo pondrá díficil".