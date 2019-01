El Ourense CF recibe al Ferrol el sábado

El Ourense CF ya prepara el partido ante el líder Racing de Ferrol que se jugará el sábado, desde las siete de la tarde, en el campo de O Couto.

Llegan los de Fran Justo con la moral elevada tras las dos salidas a Santiago y Villagacía donde sumaron cuatro puntos.

Ante el equipo departamental no estará el portero Diego García, que fue expulsado ante el Arosa por doble tarjeta amarilla y en el club han decidido no recurrir la sanción. Para este partido debería regresar el delantero Xinzo, ya recuperado de su lesión, aunque no estará Pancho Cotos, que deberá esperar una semana más para regresar. En el club siguen pendientes de algún fichaje y al menos tienen claro que deben incorporar uno antes del cierre del mercado.