El Ourense CF no supo ganar pero amarró un punto

Cuando se juntan futbolistas de la talla de Fondevila y Renan en la sala de máquinas, junto a Martín Lamelas, Edu Otero y Monti en la lanzadera del equipo, se sabe que las ocasiones están garantizadas. Seguro. Sin embargo, ninguno pudo hacer el gol que virtualmente diera la salvación para celebrar en el vestuario. El Ourense CF tenía claro cómo tenía que jugar. "Por fuera", como gritaba su entrenador Fran Justo, y hacia dentro. Tardaron 10 minutos en acomodarse, pero Fondevila y Renan hicieron buena la organización táctica ante un Ribadumia que no se despegaba de la línea defensiva de su área. Solamente con alguna falta a favor o una ocasión de Hugo que se marchó fuera. La primera parte se quemó con el empuje pontino y con el lamento de una doble ocasión de Lamelas y Edu Otero a la salida de un córner. Todo se veía con más tranquilidad desde el lado del Ourense CF. Su entrenador lo atestigua y el fútbol lo demuestra. Más alegre, más combinativo.

El cambio táctico del Ribadumia provocó desbarajustes en la presión pontina tras el descanso. Quince minutos donde Fondevila pierdió un balón y Rubén, tras regatear a David Antón, mandó fuera una buena contra. Quince minutos donde un córner a favor se convirtió en un ataque propicio para el Ribadumia con el consiguiente mosqueo del técnico ourensano. Y ahí tiró de orgullo el Ourense CF. Había que olvidar el desgaste ofensivo de la primera parte y volcarse en la portería del Ribadumia, centrarse en ese gol, en otro año más en Tercera. Pero no llegó, y eso que lo intentó.

Con el equipo del Ribadumia manejando la posesión del balón, los pontinos sacaron su mejor arma, su mejor versión: la velocidad. Y en ese aspecto destacó Fondevila. La cabeza del "8" del Ourense CF pensó rápido y eso fijó los ojos de los aficionados y de los contrarios. Piensa, ejecuta y facilita el fútbol al compañero en cualquier zona del campo. Es humano y pierde balones. Normal. Con Fondevila entonado, Martín Lamelas con espacio por dentro y Renan con libertad, el Ourense CF disfrutó de dos ocasiones para marcar. La primera fue de Renan. Centro desde la derecha, barullo en al área, el futbolista se acomodó para golpear con la derecha y se va fuera. Respondió el Ribadumia y contestó Michi. Ahora es el turno de Monti. Centro desde la izquierda y el futbolista pontino se levantó para mandar el esférico pegado al palo. Fuera. Volvió a responder el Ribadumia y detuvo Michi.

Los cambios dieron frescura al Ourense CF e intensidad al Ribadumia. Fue un partido de tú a tú sin el premio suficiente del gol, pero ya que no se puede ganar, a veces, en el fútbol hay que aprender a no perder. Y así fue.