Ourense, escuela de fútbol

El fútbol ourensano del futuro tiene un motivo más para la esperanza. Más de una veintena de técnicos provinciales realizarán el Curso de Entrenador Nacional UEFA PRO, el de mayor nivel internacional, que por vez primera se imparte en Ourense. Ayer fue presentado por un padrino muy especial, Manuel Eduardo 'Toto' Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, quien además no vaciló a la hora de exponer su método de trabajo, de la relación tecnico-jugador, y de vivencias personales.

Hace no mucho fue Lugo la que estrenó este curso de Nivel 3 y por último le toca a Ourense. "Queremos que a Escola de Adestradores se espalle por Galicia e con este fito histórico para Ourense damos un paso máis". Son palabras de Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, ante los futuros técnicos nacionales. Por fin la deuda histórica del fútbol gallego con Ourense empieza a saldarse. Los futuros entrenadores de élite podrán formarse en su ciudad sin la necesidad de asumir un elevadísimo coste económico pues e curso dura nueve meses (dos sesiones semanales de cinco horas cada una, los lunes y los miércoles). "Se están deslocalizando estos cursos y ello supone que los gastos son más reducidos, es una noticia muy positiva para el fútbol ourensano", afirma Raúl Rois, delegado en Ourense de la Federación Gallega.

Y para abrir boca, presentación y charla-coloquio con uno de los técnicos de moda del fútbol español, el 'Toto' Berizzo. Se guardó muchas cosas, seguro, pero se expresó sin tapujos ante los alumnos: "No hay ningún método infalible por eso es primordial que cada entrenador crea en su método. En un grupo de 25 jugadores es imposible que todos estén de acuerdo en lo que les dices pero debes hacer que te crean por eso hay que tener en cuenta que antes que a futbolistas entrenas a personas. Para un partido será mejor Aspas, para otro Rossi y en otro Guidetti. Lo fácil es poner a los mejores pero lo difícil es ser justo".

La confianza es una de las claves para que todo salga bien y Berizzo considera que en ese sentido se ha encontrado a "una plantilla excepcional, si digo que debemos tirarnos de cabeza los jugadores me hacen caso y se tiran. Me costó pero convencí a Nolito de que cuanto mejor defendiera a su lateral más daño le haría a la vuelta. Creo que no le fue mal, está en el City. Es un jugador determinante en los últimos metros, y si no hace gol se lo deja a un compañero".

El método

Berizzo no ocultó su metodología de trabajo junto a sus cuatro ayudantes, que van desde ver los 10 partidos de cada jornada de Liga para"encontrar patrones de juego de cada equipo", hasta el trabajo específico en el campo incluidos los entrenos con música: "heavy metal cuando trabajamos la recuperación de balón y vals cuando trabajamos la posesión. No pasa nada por innovar, a nosotros nos está yendo bien", finaliza.