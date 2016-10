Ourense contra Madrid: Cidade-Majadahonda y Móstoles-Envialia

Doble enfrentamiento ourensano-madrileño el fin de semana en la Primera división de fútbol sala femenino. Analizando lo poco que se lleva jugado, cuatro jornadas, serán dos duelos directos: el Cidade de As Burgas-Majadahonda (Os Remedios, domingo 12,00) y el FSF Móstoles-Ourense Envialia (Villafontana, sábado 18,30).



En el duelo de aspirantes a la Copa de España, Javier Lázaro, técnico del Majadahonda, reconoce que el Burgas "es este año más rival directo que nunca. Nuestro objetivo es alcanzar la Copa, meta que no será sencilla, aunque por encima de todo lo que buscamos es no ser un equipo ascensor, que la Primera división sea nuestra categoría. ¿Sin Nespereira y Vane Sotelo? Sí, claro que son bajas muy importantes para el Cidade, pero sigue teniendo jugadoras importantes y además han ganado protagonismo otras como Candela. El año que perdimos tres jugadoras importantísimas terminamos ascendiendo, y al año siguiente, también perdiendo a nuestra mejor jugadora, el equipo se mantuvo. En momentos así te reinventas y el Burgas lo está haciendo. No estará al nivel del año del subcampeonato pero este Burgas hará una gran liga".



Respecto al partido del domingo, Lázaro asegura que "será muy igualado, somos dos equipos que jugamos muy directos, el público no se aburrirá".



Y analiza las derrotas: "Ante Alicante no fue un buen partido pero se igualó por la falta de rodaje, con Gironella nos hundimos físicamente y el de Burela se nos complicó muy pronto". Las madrileñas cogerán las furgonetas el sábado por la tarde para pernoctar en la ciudad y jugar el domingo.



El otro partidazo



La jornada depara un Atlético-Alcorcón y el otro gran partido de la jornada será el Móstoles-Envialia. "Ganamos tres de cuatro y el Envialia aún no perdió, será un partido muy interesante", destaca Héctor Posse, técnico del Móstoles.



Mañana, equilibrio ante experiencia. "Será un partido muy jodido. Ourense fue el año pasado un equipo muy regular y por eso estuvo arriba, y además tiene muchísima experiencia y calidad con jugadoras como Marta, Sara, Vane, Bea..., es uno de los equipos más experimentados de la categoría. ¿La clave? Trabajamos para tratar de minimizar los errores porque cualquiera de sus jugadors puede definir el partido por lo que el que aproveche mejor las ocasiones será el que gane".



A Hécor Posse no se le escapó el dato de la falta de gol del Envialia en las tres primeras jornadas (un gol por partido). Llama algo la atención pero no sorprende, teniendo en la plantilla jugadoras como Sara Moreno es imposible no marcar. Lo del gol es cuestión de rachas". La andaluza marcó tres goles el otro día. En el Móstoles, la máxima artillera Inma está tocada. "Tras el partido de Poio se sintió enferma y perdió dos kilos. Ya no jugó el martes en la Copa de Madrid ante Leganés y hoy -por ayer- es el primer día que entrena".



Recuperar el orgullo



Muy poco queda de aquel Móstoles subcampeón de liga en la 2011-2012. "Hubo que darle la vuelta al calcetín porque la continuidad del club estaba en juego. Se acabó el dinero y nos quedamos sin jugadoras y con una cantera por hacer. Ahora estamos recuperando el orgullo y la imagen. Ya recuperamos a María Otero y la Copa es el objetivo aunque hay que tener tranquilidad", finaliza Héctor Posse.