El Pabellón empieza a andar

El equipo A del juvenil del Pabellón ya está de pretemporada. Los franjiverdes volverán a disputar la Liga nacional, a la que cayeron al término de la temporada 16-17 después de muchas campañas en la máxima categoría. Cándido Gómez llevará la manija desde el banquillo.

"Sube una generación que yo había tenido en cadetes y me apetece por esos chavales continuar en el equipo juvenil A. Es seguir un trabajo que había empezado hace dos años. La intención es llegar lo más lejos posible, aun sabiendo que va a ser una competición complicada. Lo sabemos, ya lo vimos el año pasado, con el hándicap que vamos a afrontar la temporada con solamente dos jugadores de último año. Ourense es lo que tiene. La gente va a estudiar fuera y es un problema. Tendremos un equipo muy joven, pero estoy convencido que estamos ante una buena generación. Tengo confianza en ellos", desmenuza el entrenador ourensano.

El Pabellón afrontó la temporada pasada con la intención de recuperar la división de honor perdida. No fue posible. Pronto se descolgaron los franjiverdes, que pronto tuvieron que echar mano de la calculadora para no verse en problemas irremediables. Mantuvieron al final la categoría, con más apuros de los previstos y desde luego lejos del objetivo marcado inicialmente.

"Afrontamos la temporada en la Liga nacional juvenil con jugadores que terminaron cuartos en la división de Honor cadete. Este grupo de futbolistas es bueno tanto técnica como tácticamente. Vamos a tener un equipo compensado y con buenos mimbres en todas las líneas, desde la portería hasta la delantera. Ojalá rueden bien las cosas, pero teniendo claro que no jugamos solo nosotros, que hay más equipos, 17 más, que en esta categoría no sabemos lo que tienen los demás hasta que no empieza la competición", adelanta Gómez.

Pelear con los de arriba

"El objetivo es pelear con los equipos de arriba, ésa es nuestra ilusión. Vamos a intentar no pasar los apuros de la pasada temporada. Pero hay que estar preparado para todo porque la categoría y el rendimiento de los equipos es una incógnita a estas alturas. La gente se refuerza y ningún equipo quiere perder la categoría nacional. Y dependes mucho de los arrastres que vengan de la división de honor. No olvidemos que el año pasado hubo momentos de amenaza de hasta siete descensos. Y hay que saber lidiar con esa presión desde el principio si vemos en la cola a los equipos gallegos de la máxima categoría", insiste el entrenador del Pabellón.

El primer paso, el comienzo de la pretemporada, está dado por el Pabellón. Pero falta el segundo, el calendario. Sin él no hay partidos.

"No hay calendario todavía, pero lo más probable es que la liga empiece el 9 de septiembre. Eso quiere decir que tenemos más de un mes para ir preparando el equipo, con entrenamientos y partidos amistosos que ya tenemos fijados y en los que queremos dar un buen nivel", amistosos entre los que sobresale un torneo en la localidad lucense de Monforte, con el Deportivo, y el tradicional de Arrabaldo, pendiente de fechas definitivas, si bien todo apunta al día 25.