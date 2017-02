El Pabellón Juvenil División de Honor: a por un regalo de aniversario

El Pabellón juvenil quiere mantener las buenas sensaciones mostradas las últimas jornadas y hacerlo aprobando una asignatura que lleva casi dos años pendiente: ganar un partido lejos de casa. Los ourensanos visitan al CD Areosa con la moral reforzada tras su triunfo ante el Avilés del pasado sábado, que rompió con una sequía de triunfos que se prolongó 146 días. No será sencillo. Los vigueses están metidos de lleno en la lucha por la permanencia en División de Honor, y no se pueden permitir dejar escapar puntos si no quieren que se les agoten las opciones.

"Es un equipo capaz de lo mejor y lo peor. Esta campaña ha ganado a equipos de arriba, el líder incluido, pero ha pinchado contra equipos con menos potencial", destaca el técnico pabellonista Guillermo García. "Es un equipo de 'jugones' y se nota cuando tienen el día. Tenemos que saber neutralizar sus virtudes y jugar con su situación en la tabla, que no estén cómodos", apunta García.

Sin la presión de la clasificación, el Pabellón saltará al campo de A Xunqueira a lograr uno de esos objetivos que se ha marcado antes del final de la competición: ganar un partido fuera de casa. Desde Marzo de 2015 los ourensanos no celebran un triunfo por carretera. Demasiado tiempo desde aquel duelo en A Coruña ante el Deportivo. Para ello, el técnico blanquiverde apostará por la misma convocatoria de hace siete días y, probablemente, por alinear un once inicial muy similar.

La mejora defensiva

No estarán Óscar, que arrastra una tendinitis, ni Mario que sufrió un fuerte golpe con desviación en el tabique nasal. Los ourensanos buscarán mantener la mejora defensiva de los últimos partidos e intentar llevar peligro al área contraria con un Carlos Villar que atraviesa un momento dulce en el aspecto goleador.

Por su parte, el Areosa suma 23 puntos, está fuera del descenso pero con los mismos puntos que tiene el Santiago, el primer equipo que bajaría a Liga Nacional. Llegan al partido tras dos derrotas consecutivas que les impidieron meter tierra de por medio con la zona peligrosa.

Restan siete partidos para que acabe una difícil temporada para el Pabellón, la mayoría ante rivales que se estarán jugando el descenso o, como el caso del Celta, el título. Más dificultad pero también un reto más atractivo para que el equipo ourensano termine un mal año dejando un mejor sabor de boca.

A Xunqueira, 16,30 horas