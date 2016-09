El Pabellón, listo para lo mejor

La temporada pasada fue el equipo que más me gustó y continúan la mayoría de los jugadores por lo que será un partido muy complicado". Lo dice Guillermo García, técnico del Pabellón, respecto al Sporting de Gijón, rival mañana de los ourensanos en el estadio Miguel Ángel (16,15 horas).



Los gijoneses son terceros, con tres victorias y una derrota. Cayeron en la jornada inicial en Vigo ante el Areosa (2-1) y después superaron como locales a Val Miñor (2-0) y Celta (2-1) y como visitantes al Marina Sport (1-6).



"La temporada pasada tuvieron un inicio de liga de liga muy malo pero fue ganarnos en el Pabellón 0-2 y desde entonces ya no perdieron un partido más y si no ganaron la liga fue por el lastre de los primeros partidos. Para mí eran el mejor equipo del grupo, al menos ante nosotros, porque fue el único equipo que no nos dio opción alguna en ninguno de los dos partidos que jugamos", añade Guillermo García.



"Tienen jugadores que marcan la diferencia, como el mediapunta Sandoval, y dos centrales que habitualmente juegan con el equipo de Segunda B. Serán un rival muy importante", añade el entrenador del Pabellón, quien reconoce que "para ganar a un equipo de este potencial tienen que darse muchas cosas, como por ejemplo lo que les pasó ante el Areosa. El Sporting encajó en el primer minuto de partido y en el último de la primera parte y después pese a arrinconar a su rival solo pudo marcar un gol. Tenemos claro que para tener opciones debemos hacer un gran partido y lograr que ellos no hagan su juego. Hasta el momento estamos haciendo un gran trabajo, esperemos que todo lo que estamos haciendo sirva para poder disputar un buen partido y que los puntos se queden en casa", añadió el entrenador del conjunto ourensano.



Las bajas



Dos noticias buenas y una mala para el Pabellón en lo tocante a la lista de convocados. Se cae el lesionado Quintana y Diego por enfermedad. La positiva, la vuelta a los campos del mediocentro Alex.