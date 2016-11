Pabellón-Marina, más que tres puntos en liza

No se ha cumplido el tercer mes de competición pero el puede decirse que el Pabellón afronta una final. El duelo de esta mañana ante el Marina Sport desde las 11,45 horas en el estadio Miguel Ángel de Os Remedios es el más importante del año para el equipo del tándem Guillermo García-Carlos Figueiredo. Los ourensanos, colistas con solo cuatro puntos después de la victoria del Tropezón ayer ante el Roces, se miden a los cántabros del Marina Sport, precisamente el equipo que marca la frontera del descenso. La diferencia, seis puntos, por lo que un nuevo traspiés dejaría al Pabellón en el abismo cuando todavía resta un mes para el final de la primera vuelta.

Dice Guillermo García que el de esta mañana "es un partido clave. Si ganamos recuperaremos la confianza que nos falta". Y no solo la confianza pues los puntos son los que al final mandan. Ganar es la meta, y al menos no perder sería la obligación pues no sumar significaría estar al menos a siete puntos de la zona de permanencia.

"Tenemos la oportunidad de ponernos a una victoria de la permanencia y seguir metidos en la lucha", añade el integrante del cuerpo técnico del conjunto pabellonista.

Las bajas por lesión han sido uno de los hándicaps del Pabellón en el arranque de liga. Y todo ello llegó después de una pretemporada en la que no hubo el más mínimo problema. Curiosidades tiene esto del fútbol. Al menos la enfermería se va vaciando para los ourensanos.

Victorias foráneas

El Marina Sport ha ganado dos partidos en lo que va de temporada y ambos éxitos los ha logrado a domicilio y en dos de las tres últimas salidas (0-1 al Santiago de Compostela y al Real Avilés). Hoy los puntos deben quedarse en casa.

Estadio Miguel Ángel, 11,45.