El Pabellón, en números rojos

Cuatro puntos en nueve jornadas. Penúltimo en la tabla. No cabe duda de que el inicio del Pabellón esta temporada está siendo malo. El peor en casi 30 años. La estadística lo confirma. Muestra que, tras la disputa de nueve encuentros, los blanquiverdes presentan el peor balance de sus últimas 15 presencias entre la élite del fútbol juvenil español.



Para encontrar un comienzo más negativo hay que remontarse a la temporada 87-88. En esa época, la Liga Nacional hacía las veces de la actual División de Honor. Por encima, quedaba la conocida como Liga sub-19, sin proximidad geográfica y con los nobles del fútbol español, como el Real Madrid, Barcelona o Athletic. Otro formato. Ese año, el Pabellón sumaba 2 puntos tras un triunfo por 4 a 2 ante el Zamora en las nueve jornadas disputadas. El equipo pabellonista terminó descendiendo tras quedarse con 15 puntos en la tabla, eso sí, en una liga donde cada victoria valía 2 puntos, algo que cambió a partir de la campaña 95-96.



El Pabellón es un histórico del fútbol juvenil. Fundado en el año 1972, suma 21 temporadas en División de Honor o la antigua Liga Nacional. De ella ha descendido en ocho ocasiones, y en siete, incluso, con más puntos de los que tiene ahora mismo.



En casi estas tres décadas, los ourensanos tuvieron otra campaña similar a la que están viviendo. Fue en la 98-99. A estas alturas tenía 5 puntos en su casillero. Al llegar al mes de mayo, el equipo descendió después de no poder salir del último puesto con 14 puntos. Al otro lado quedan temporadas muy meritorias como en la 2013-2014, en la que finalizó en la cuarta posición den grupo 1º. Su primera participación en esta última, data del curso 76-77.



Otros representantes ourensanos



Además del Pabellón, dos clubes ourensanos más han tenido participación entre la élite de los juveniles: Ourense CF y CD Ourense. Entre ambos, suman 14 temporadas. Y ninguno de ellos, tampoco, presentó unos números tan bajos como el Pabellón de este curso.



Reciente y efímero fue el paso del Ourense CF, que la pasada campaña debutó en la División de Honor. A estas alturas sumaba 6 puntos y terminó perdiendo la categoría tras finalizar como último clasificado con 23 puntos.



Por otro lado, el CD Ourense, o Atlético Ourense, tiene una trayectoria más amplia, con 13 campañas en su historial. Ninguna de ellas con menos puntos que el Pabellón actual. Es cierto que sumaban 4 puntos en la 83-84, un triunfo y dos empates, pero en una competición en la que cada una de las victorias aún valía dos puntos.



Unos números que reflejan la trayectoria del ourensanos entre la flor y nata del fútbol juvenil español. Unas cifras que indican que el Pabellón no tiene mucho margen de error esta temporada. Aún así confían y pelean porque, en abril, puedan celebrar la permanencia.