El Pabellón quiere pero no puede

La sequía del Pabellón continúa una semana más. La de puntos y la de goles marcados. Nuevo palo para las ilusiones de los ourensanos, que cayeron derrotados por 0 a 2 ante el Bansander en el duelo disputado la mañana de ayer en Os Remedios. Los blanquiverdes mejoraron sus prestaciones, pero no fue suficiente para lograr algo positivo ante un rival más hecho y que demostró una mayor solidez en ambas áreas.

Que el Pabellón se jugaba la vida no era ningún secreto. Y esta vez sí que se notó en los compases iniciales. El equipo de Guillermo García salió a morder desde el comienzo. Tanto es así que, en el primer minuto, logró marcar un tanto anulado por fuera de juego. Los ourensanos presionaban arriba a un Bansander que quería sacar el balón desde atrás. Yago tuvo otro acercamiento al área visitante antes de que sucediese lo que más temían los locales: recibir un gol en la primera acción de ataque de los cántabros, tras una imprecisión en defensa. Corría el minuto 6 y el jarro de agua fría fue considerable.

Intentaron los blanquiverdes reaccionar con entereza. Carlos Villar protagonizó dos acciones ofensivas que se marcharon desviadas. Pero los visitantes habían olido la sangre. Esperaron su ocasión para salir a la contra y, tras perdonar en un primer intento, marcaron el segundo gol después de una vaselina que sorprendió al meta Xoan. Minuto 16 y la historia se repetía una vez más. Este golpe sí hizo daño a los futbolistas de Guillermo García, que pasaron por una fase de desconcierto, en la que el Bansander pudo sentenciar el duelo. Pero no lo hizo y de la mano de Rivero y Yago, los ourensanos gozaron de la posibilidad de recortar distancias antes del descanso. Pero cuando la pólvora está mojada...

Otra lesión inoportuna

El segundo tiempo comenzó con un Pabellón con ganas renovadas. Esta jornada sí que subieron un punto su intensidad e, incluso, su agresividad. Los cambios aportaron frescura y Rivero seguía llevando peligro. Pero como a perro flaco todo son pulgas, el extremo pabellonista tuvo que retirarse con molestias en el minuto 60, poco después de reclamar un penalti.

A partir de ese momento, los cántabros intentaron dormir el choque, evitando sustos y buscando salir a la contra para aumentar las distancias. Tuvieron opciones, pero estuvieron lentos en la definición y dejaron con vida al Pabellón antes de entrar en el tramo final de partido. Lo que pasa es que las fuerzas no sobraban en el lado ourensano. Brayan era la referencia en ataque y salvo algún centro o saque de esquina costaba mucho llevar peligro real a la meta visitante. Así se llegó al final del partido. Cara de circunstancias en el bando local, consciente de que se había escapado una ocasión de engancharse a la salvación.

La realidad es la que es. Misión casi imposible. Colistas a 11 puntos de la permanencia. Mejor dejar la calculadora y centrarse en el próximo encuentro. La visita al Racing de Santander servirá para cerrar la primera vuelta. Queda demasiado como para bajar ya los brazos.