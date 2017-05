Pablo Rodríguez, undécimo

Arrancó la Copa del Mundo de mountain bike con la prueba desarrollada en Nove Mesto na Morave (República Checa) y para el biker macedano Pablo Rodríguez lo hizo con una undécima plaza que le deja muy buenas sensaciones: “Me he notado muy bien, sobre todo en la primera parte de la prueba. He hecho buena salida y las primeras vueltas me veía incluso luchando por el podio. Pude meterme en el grupo bueno e iba a gusto en él, controlando el ritmo. Sin embargo, a partir de la cuarta vuelta ya empecé a notar que no era el más fuerte del grupo y que lo importante era aguantar con ellos y no desfallecer para lograr un buen puesto. Es una pena que se me haya escapado el top 10 por tan poco, pero realmente es un resultado muy bueno que valoro de manera muy positiva", afirmó el componente del MMR.

La prueba fue dominada por el suizo Nino Schurter (1:27.35), con el español David Valero segundo (1:28.01), y Julien Absalon tercero (1:29.21).

Pablo Rodríguez mostró su alegría por la segunda plaza de su compañero de equipo. "Ha habido un momento a mitad de carrera que nos hemos cruzado David y yo, él iba con Nino y ya nos sacaban más de un minuto, le he mirado y le he gritado para animarle, y la verdad que en ese momento me dieron ganas de saltar al otro lado de las cintas y quedarme a disfrutar de la carrera y ver el espectáculo que ha dado hoy -por ayer- David. Nada más terminar he ido a felicitarle porque sé que se merece esto como nadie. Todos trabajamos duro, pero sé que él ha preparado este inicio de temporada con muchísima dedicación y me alegro mucho de lo que ha conseguido en esta carrera".

Con esta undécima plaza, Pablo Rodríguez abre la temporada en la Copa del Mundo con 90 puntos UCI, lo que le servirá de cara a las siguientes pruebas.

El poder francés

Schurter y Valero se adelantaron a la armada francesa ya que clasificó a cinco de sus bikers (Absalon, Marotte, Sarrou, Tempier y Carod) entre los siete primeros.