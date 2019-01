Pachi se marcha de casa

Punto y final a su etapa en el Arenteiro. José David García Vázquez "Pachi" abandona el equipo carballiñés. Era el capitán y jugador más veterano de la plantilla, en la que cumplía su octava campaña.

El meta jugará lo que queda de temporada en el Bande, conjunto con el que ya entrenó algún día la pasada semana, pese a que el pasado domingo estuvo de suplente con el Arenteiro en el Barco.

Reconoce Pachi que le costó mucho tomar la decisión ya que "tuve que darle muchas vueltas y no fue una decisión fácil de tomar. Por mi forma de ser no estaba llevando nada bien la situación actual, ya que yo lo que quiero es jugar y disfrutar del fútbol. Yo no vivo de esto y esta temporada no lo estaba pasando bien. Tengo 27 años y pienso que todavía me queda mucho fútbol por delante".

El portero quiere dejar claro el motivo de su salida del equipo verde: "Este año no estoy teniendo el rol que esperaba y la verdad es que tampoco me siento valorado por el club después de estar ocho años asllí". Y cuando se cierra una puerta, siempre se suele abrir otra, en este caso la del Bande. "La verdad es que voy con mucha ilusión. Estuve hablando con el presidente y el entrenador y veo que están haciendo muy bien las cosas, algo que me ayudó a tomar la decisión".

Conoce a muchos jugadores que ahora van a ser sus nuevos compañeros e incluso con algunos ya compartió vestuario. Además "fui a verlo dos veces y me gustaron mucho. Están haciendo una buena temporada y espero poder ayudarles en lo que queda de liga".

El deseo de volver algún día

Reconoce Pachi que pese a tener que irse, al equipo "siempre lo llevaré en mi corazón. Con 12 años ya iba a Espiñedo animar al equipo y siempre pensaba en poder defender algún día esa portería. Por suerte pude hacerlo e incluso mucho más de lo que hubiera pensado. Lograr un ascenso a Tercera división y llegar a defender la portería en esa categoría es algo muy complicado y yo lo conseguí".

Por eso no cierra la puerta a un posible regreso ya que considera que todavía le queda mucho que ofrecer al deporte. "Ahora se cierra una etapa, pero el mundo del fútbol da muchas vueltas y por supuesto que me gustaría volver a defender la portería del equipo de mi vida. Me voy, pero en mí tendrán un seguidor más. Siempre les animaré y les desearé lo mejor".

En el equipo de Espiñedo ya le han buscado sustituto. Se trata de Marcelo Mercuri (Sao Paulo-Brasil, 26/05/1992) que esta temporada defendía la camiseta del At. Escairón. Marcelo también fue ofrecido al Barbadás.