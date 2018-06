Palabras sin límite de velocidad

La experiencia es un grado. Le sobra a David Nafría. Un cuarto de siglo como piloto profesional da para mucho. Por ejemplo para participar en ocho Rallyes de Ourense. Pero el catalán quiso dar un paso más. No se conforma con mantener esas vivencias, quiere compartirlas. Y de ahí nace el proyecto "TheRallyDriver.com", con el que acerca a todos los pilotos, copilotos y aficionados las peculiaridades de las notas en el automovilismo moderno. Un trabajo que compartió con el más de medio centenar de asistentes que acudieron al foro La Región celebrado en el Aula Magna de la Facultad de derecho. "Para tener unas buenas notas, hay que saber cómo describir las curvas y cómo describir las rectas". Con esta premisa comenzó su ponencia Nafría, que arrancó describiendo las diferentes intensidades de giro.

En la conferencia se desgranaron los sistemas que utilizan los mejores pilotos del panorama mundial (Ogier, Loeb, Neuville, Breen o Evans). Misma maniobra, diferentes formas de describirla, pero patrones que se repiten.

Todos hemos escuchado, gracias a las cámaras "on board" de los vehículos, como los copilotos cantan las notas durante el tramo. Ahí está el secreto y las peculiaridades de cada uno de los pilotos. Una información fundamental para el éxito. "Los sistemas de notas habituales varían también dependiendo del país. En Francia estarán muy bien definidas las curvas lentas, muy habituales. Pero en Finlandia no, porque no lo son".

Grados de complejidad

Un rápido vistazo sobre las notas de las referencias mundiales del pilotaje permitió a los asistentes ver las formas y maneras en las que los campeones organizan sus notas. Unos de forma más simple, otros con una complejidad que se nota solo al verlas... Y tienen defectos. "Neuville antes chocaba bastante, y ahora ya no. Y esos accidentes llegaban en curvas de 80, 90 o 100 que tenían un tipo de nota similar. Ahora le da muchísimas vueltas a las notas, para desgracia de su copiloto", bromea Nafría.

También hubo tiempo para repasar curiosidades. "Hay pilotos que acaban describiendo las curvas con el nombre de un piloto que se accidentó ahí el año anterior".

TheRallyDriver.com dispone de una aplicación para el uso y disfrute de los conductores. Una herramienta que "mejoró en estabilidad y programación" y que se basa en un concepto muy sencillo. " Define las curvas y las rectas siempre de la misma forma, lo que favorece la elaboración de las notas", destaca.

"Las buenas notas son las que entiendes. Si eres incapaz de explicar qué significa una nota tuya, quítala". Esa es la fórmula. Fue un foro diferente, especializado y listo para utilizarse de forma práctica. Un ejemplo de reutilizar el conocimiento para ofrecer una nueva herramienta a los pilotos. Nafría sabe de que habla. Y un grupo de ourensanos, ahora, también.