Para unas todo, para las otras...

Unas ganan exponiendo lo justo y las otras están cada vez más justas. Es el sino de los conjuntos ourensanos en este arranque liguero en la Primera División de fútbol sala femenino. Y es que el Ourense Envialia se mantiene en lo más alto de la tabla dando la sensación de sacar los partidos adelante por inercia, mientras que al Cidade de As Burgas se le acumulan los problemas en forma de bajas ya que si de inicio las jugadoras con experiencia eran muy pocas las lesiones de Figo, Sonia Pacios y Nerea García suponen un lastre enorme, sobre todo la de esta última, por la gravedad, ya que se perderá lo que resta de temporada.

Para el Envialia todo marcha sobre ruedas con su 'casi' pleno de victorias. El sábado le bastaron 10 minutos en la segunda parte para golear al Soto del Real. Marcó cuatro y la diferencia incluso pudo ser mayor. "Es verdad, parece que ganamos como los equipos grandes ya que en la primera parte no hicimos nada y en la segunda, después de unos minutos buenos que nos permitieron marchamos en el marcador volvimos a relajarnos", destaca Chipi.

El entrenador reconoce que "más que acelerar el juego nos faltó darle calma, fue como si quisiéramos hacer las cosas demasiado bonitas". Y avisa: "con este nivel no ganamos en Alicante ni de coña".

Y es que el Envialia disputa el sábado un partido que definirá a qué opta este curso ya que si gana al UA presentará su candidatura a luchar por la liga. "A ver si nos creemos que somos capaces de luchar por todo, de lo que hagamos en este partido dependerá", añade Chipi.

Todo lo malo, al Burgas

"Sabía que las cosas iban a ser difíciles este año, pero no tanto, y no por nuestra falta de capacidad si no porque todo lo malo nos está pasando a nosotras. En Leganés, aún con las bajas, si no nos hubieran expulsado a Figo, además de forma injusta, podríamos haber ganado. Lo que no quiero es que las chicas piensen que va a ser todo el año así, con estos problemas, quiero pensar que son circunstancias, en este sentido no estoy preocupado y confío en el equipo", afirma el técnico Manolo Codeso.

El sábado, ante el Burela, un partido sin nada que perder.