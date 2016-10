Partidazo en Os Remedios: Envialia-Alicante

Tan solo va a ser la sexta jornada de liga en la Primera división de fútbol sala femenino pero el partido de esta tarde en Os Remedios (17,00 horas) entre el Ourense Envialia y el Universidad de Alicante, o lo que es lo mismo, tercero contra segundo, pone en liza mucho más que tres puntos. Las ourensanas se juegan seguir en la lucha por todo, pues no ganar podría significar quedarse a seis o siete puntos de la cabeza con apenas un quinto de liga consumido. Por su parte, las valencianas buscarán un resultado positivo que les permita seguir el ritmo del Atlético, teniendo en cuenta que hasta ahora se han medido mayoritariamente a rivales de la zona baja.



Las locales terceras y aún invictas, con tres triunfos y dos empates. Cuatro puntos más las visitantes, con pleno de victorias, cinco. La cita de Os Remedios promete.



La pívot Sara Moreno, que recibió la pasada jornada un fuerte golpe en la cita ante Móstoles, fue la única que arrastró molestias durante la semana de entrenos.



Con los pies en el suelo



Carlos Navarro,entrenador de UA, lo tiene claro: "Será un partidazo". El cinco de cinco no crea euforia: "Llevamos pleno pero que no se nos nuble la vista porque hemos arrancado muy bien pero todavía no jugamos ante los monstruos de la categoría como Atlético y Alcorcón, o ante equipos importantes como Ourense. Las sensaciones hasta ahora son muy buenas pero por ganar cinco partidos no nos vayamos a creer que estamos para luchar por todo".



Alicante ha puesto coto a la cuarta plaza. Esa ha sido su clasificación las últimas cuatro campañas. Estamos pues hablando de uno de los equipos importantes en la categoría aunque le falta dar un paso adelante, ese que le permita luchar por los títulos, y es lo que busca este curso: "Las jugadoras son universitarias pero hemos logrado mantener la mayor parte del grupo y eso es muy importante. La temporada pasada perdimos puntos por no saber en qué categoría nos la estábamos jugando pero ahora se nota que hay más experiencia, el equipo ha ganado en madurez y todo está yendo bien".



Es la segunda etapa de Carlos Navarro en el UA. Regresó en febrero de 2015 y recondujo la trayectoria del equipo hasta devolverlo a la Copa. "El objetivo ahora es mejorar lo logrado el año anterior, siempre estamos ahí pero nos falta pasar rondas en la Copa o luchar hasta el final por la liga".



Del partido de esta tarde asegura que "será muy complicado. Con Chipi el equipo ha ganado en estabilidad. Además, está en una buena dinámica y juega en casa, ahí puede estar su ventaja".



La zona noble de Primera está en juego en Os Remedios.



Os Remedios, 17,00 horas.