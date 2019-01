Un partido sin confianzas para la UD Ourense

Repite la UD Ourense en el campo de O Couto por segunda jornada consecutiva, desde las cuatro y media de la tarde recibiendo al Ribadumia.

Lo hace en una semana en la que se habló más de la Asamblea Ordinaria que confirmó que habrá cambios en la junta directiva ya que la encabezada por Modesto García ha decidido no presentarse a la reelección. Algo que también palpó el técnico Fernando Currás, pero que intento "que no nos desviara. Nosotros hablamos de los problemas del equipo y del partido y pese a saber que la noticia estaba ahí, no le dimos mayor importancia y lo único que hemos hecho fue estar pendientes".

En el aspecto deportivo, la única ausencia es la del polivalente Viti, que aunque ya empezó a ejercitarse con sus compañeros no estará para este encuentro. También es duda el defensa Josu, que tiene un pequeño esguince y que entreno a menor ritmo. El resto, todos a disposición de Currás.

Es el segundo partido consecutivo en casa de los rojillos y dicen las estadísticas que es muy difícil ganar dos seguidos. Ante el Racing Villalbés lo consiguieron y quieren repetirlo ante el Ribadumia. "Es verdad que es complicado ganar dos seguidos. Es como en los derbis, no sabes muy bien el porqué pero acaban en empate. Nosotros lo logramos en la primera vuelta y poder repetirlo sería la hostia". En todo caso quiere dejar claro que "no debemos de olvidarnos de que a nosotros nos cuesta mucho ganar los partidos y este no va ser menos".

Un rival en horas bajas

Llega un Ribadumia que "en la primera vuelta me gustó mucho y nos dejó buenas sensaciones. Tiene buenos jugadores, que le gusta el buen trato de balón y que empezó bien. Pero es cierto que ahora no pasan por un buen momento, llevan una mala dinámica y que están lastrados por los últimos resultados negativos. Debemos aprovecharnos de esa situación", finalizó Fernando Currás.

O Couto, 16,30 horas.