Partido para reivindicarse para la UD Ourense

El conjunto entrenado por Fernando Currás atraviesa por el peor momento de la temporada, en los últimos 12 partidos tan sólo ha conseguido tres triunfos. Una mala racha que llevado a la UD Ourense al sexto puesto con una desventaja de seis puntos sobre los puestos de ascenso a Tercera División.

Hoy recibe al Campo Lameiro, un equipo a priori asequible para los unionistas, pero que ya en la primera vuelta los puso en apuros, puesto que no pudieron pasar del empate. En este partido tendrá sus primeros minutos con la camiseta rojilla, el mediapunta Adrián Presas, que fichó el martes procedente del Ourense CF.

Esta semana, la plantilla, la directiva, la afición y el cuerpo técnico se han conjurado para que entre todos puedan sacar adelante esta difícil situación. Para poder conseguir el ascenso, los rojillos son conscientes de que ya no tienen margen de error. "El equipo trabajó esta semana muy dolido y enrabietado, sabiendo que sólo mañana (por hoy) podemos empezar a darle la vuelta a la liga", comenta el técnico Fernando Currás. El cuál añade, "sabemos que el partido ante el Campo Lameiro nos marcará como equipo, la fortaleza mental será decisiva para volver a dejar los tres puntos en casa".

Para este choque, Currás tiene la baja por lesión de Fran y la de Omar por sanción, que fue expulsasdo en la última jornada. Asimismo, el delantero Hugo será duda hasta última hora.

El Campo Lameiro no podrá contar por sanción con el centrocampista Jorge Álvarez.

Con el fin de que O Couto registre una buena entrada, la directiva de la UD Ourense ha decidido poner a disposición de cada socio o abonado una entrada a tan sólo tres euros.

"Hay que cambiar la dinámica"

El centrocampista rojillo, Germán Pérez, asegura que "el equipo está jodido porque nos alejamos a seis puntos del ascenso, pero estamos trabajando más que nunca y con la cabeza puesta en la primera de 12 finales que nos quedan por delante para intentar revertir la situación".

El polivalente jugador está deseando que llegue el partido ante el Campo Lameiro: "Estamos impacientes, esperando a que llegue el encuentro y sacarnos la espina de los últimos partidos. Queremos cambiar la dinámica en la que nos metimos en las últimas semanas y sumar los tres puntos de nuevo ante nuestra gente, que se lo merece".

Además, añade, "seguro que no va a ser un encuentro fácil, como nos lleva pasando en toda la temporada, pero estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir, no me cabe la menor duda".

O Couto, 12:00 horas.