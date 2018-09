Cinco partidos adelantados a la primera jornada de septiembre ponen en juego la Copa B

En Os Cagallás, el Espadana tendrá un duro oponente en el Leiro, que además se perfila esta temporada como uno de los candidatos al ascenso dentro del grupo ocho de competición.

En el Municipal de A Bola, el cuadro local que entrenará Jacobo Rodríguez, medirá sus fuerzas ante el ascendido Sporting Vilamarín, en lo que a priori se presenta com un choque bastante igualado.

El campo del Tecnolóxico acogerá otra eliminatoria muy igualada. El Rante, que viene de perder la categoría se enfrenta al Sporting Carballiño que, de la mano de Mindo Surribas, se asoma como un gran aspirante al subir a la máxima categoría del fútbol provincial.

En As Torgas, el Parada do Sil intentará hacer un buen papel ante el Arrabaldo y en As Maravillas, el Muntián tendrá como rival a un Palmés en fase de construcción.

Al tratarse de una eliminatoria a partido único, en caso de producirse un empate durante los 90 minutos, el vencedor se resolverá mediante una tanda de penaltis.

El resto de partidos coperos se juegan a las 18:00 horas y son el Cenlle-Outomuro, Molgas-Manchica, Rocas-Vilar de Barrio, Os Chaos-Cartelle, Pontedeva-Taboadela, Soutopenedo-Piñeira Seca, Lobios-Ourense CF B y Barra de Miño-Paderne; mientras que el Velle B-Viana comenzará a las 18:30 horas.