Un paso atrás, el plan sigue para el Campus

En la previa de la séptima jornada, el entrenador del Campus Ourense, David Monreal, destacaba que de lo que sucediese en el enfrentamiento frente al Bathco de Santander y al CRAT de A Coruña, se podrían sacar conclusiones sobre las aspiraciones de cara al resto de la temporada.

El primero de los enfrentamientos, el disputado el pasado domingo frente al conjunto cántabro en el estadio Universitario, se saldó con una derrota (7-17), que lejos de suponer un paso atrás, confirma las sensaciones del Campus y su entrenador.

"Es cierto, perdimos porque Santander fue mejor y aprovechó mejor sus oportunidades, pero sinceramente no me fui a casa enfadado. Los chicos se vaciaron en el campo y solo la falta de acierto en los metros finales nos impidió sacar un resultado positivo. Como es normal tenemos que mejorar y evitar dejarnos puntos como local. Son ya diez puntos, pero insisto fue un buen partido".

Con esas sensaciones y el nivel mostrado sobre el campo, ahora el reto es mejorar en ataque. "Somos muy imprecisos cuando nos aproximamos a la línea de ensayo. Tenemos que intentar ser más verticales cuando tenemos el balón. Por momentos damos demasiados pases y no avanzamos metros, lo trabajaremos esta semana y cuando Joe (Marston) se recupere seremos más incisivos de cara al ensayo".

A pesar de los problemas ofensivos y el buen planteamiento del Bathco, presionante sobre los jugadores importantes del Campus (no permitieron que Shearer entrase en juego en carrera en casi ningún momento y presionaron mucho con acciones de pillería a espaldas del árbitro), la defensa sigue creciendo, especialmente en la melé. "Desde el partido contra Getxo en el que nos dominaron a placer hemos trabajado mucho en ese aspecto y creo que se empiezan a notar los resultados. Todavía nos falta mucho en ese aspecto, pero creo que es la línea correcta de trabajo".

Todo para enfrentarse a otro equipo llamado a pelear por el play off de ascenso, un CRAT de A Coruña que solamente ha perdido un encuentro en lo que va de curso. "No voy a ocultar que es un rival durísimo. Vamos a un campo de hierba natural que estará embarrado y pesadísimo, pero el hecho de haber perdido contra Santander no nos quita ni una sola opción de ganar allí en A Coruña. Tenemos capacidad para llevarnos el triunfo y seguir peleando por estar entre los mejores de la liga, más si seguimos con la intensidad que estamos mostrando", afirma un seguro Monreal