Pausa versus ímpetu, es el derbi

El derbi ourensano de Primera femenina más igualado de las últimas temporadas se vive esta tarde. El Envialia-Burgas se disputa en la cancha central de Os Remedios a partir de las 18,30 horas: los dos equipos se mueven por la zona alta de la tabla (quinto contra sexto), y ambos llegan en un buen momento (una sola derrota las hoy locales, y cuatro victorias consecutivas las visitantes).



Con el Envialia buscando la consolidación definitiva entre los grandes del campeonato y el Burgas en proceso de formación el equipo de Chipi podría parecer el favorito en el duelo de rivalidad pero la realidad muestra que cualquier indicador que se analice tiene como destino el equilibrio entre ambas escuadras: el Envialia está peleado con el gol pero palía su falta de acierto con una defensa casi impenetrable; al Burgas le costó sumar pero ahora se encuentra en el momento más dulce del curso tras superar a sus teóricos rivales directos y ya apunta más alto que a solo evitar el descenso después de haber dado la cara ante alguno de los 'cocos' y alcanzar alguna victoria de prestigio.



No habrá excusas pues las plantillas estarán al completo. En el Envialia, Laura Fernández regresará a las pistas por enésima vez con la intención de olvidar de una vez por todas los problemas de rodilla que la traen por la calle de la amargura. En el Burgas, Nerea descansó la última sesión por un golpe que había recibido pero está totalmente recuperada. Figo, también perfecta e Iria Saeta ya ha aprendido a convivir con sus molestias en la cadera.



Cualquier derbi es impredecible por el condicionante de cercanía,pero un Envialia-Burgas lo es todavía más. El balance histórico de los cara a cara entre ambos favorece al Envialia pero en los últimos tiempos el derbi es del Burgas. La veteranía de unas no es definitiva ante la bisoñez de las otras lo único que falta es que ruede la pelota en Os Remedios, se ponga en marcha la fiesta ourensana del fútbol sala femenino y saquen lo mejor de sí un equipo que después de ser grande hace tiempo que busca ser alternativa a los mejores y otro que quiere sentir las emociones fuertes que ya disfrutó.



El manejo ante la contra



Los guiones preestablecidos no existen en un partido así pero se intuye que el Envialia tratará de mantener el control del partido ante un Burgas que se mueve como pez en el agua al contragolpe. Manejo ante contra, cuestión inicial de un partido que promete emociones fuertes. En lo clasificatorio, el intento de no ver aumentado el hueco con los de arriba y la posibilidad de asentarse en la zona de Copa de España.



Os Remedios, 18,30 h. TVG2.