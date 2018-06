"No pedimos solo para nosotros, es para todo el deporte local"

Julio Bouzo, presidente de la Escudería Ourense, lo tiene claro. No vacila a la hora de resumir cuál es su pensamiento sobre el respaldo de las instituciones públicas a una entidad que es mucho más que el Rally de Ourense. "Queremos ser mejor tratados, con más consideración y mayor justicia. No es un tema de colores políticos. En los tres clubes que estamos aquí (Escudería, COB Y UD Ourense) hay militantes de todos los partidos. Y no solo pedimos por nosotros, también por el resto de entidades y por el deporte ourensano en general", insistió Bouzo.

Desde la Escudería Ourense son conscientes de que se mueven entre la élite del motor nacional sin un apoyo similar al de otras pruebas. "De las once citas del Nacional, somos de las cuatro o cinco con menor presupuesto. Estos días se han publicado unas cifras sobre nuestras cuentas que no son reales, son una mezquindad. Tenemos una fama de ricos que nos perjudica, nos hace daño. No digo que el Rally vaya a desaparecer, eso es muy difícil. Siempre va a ser de la provincia de Ourense. ¿Que no siga en la ciudad? Todo es posible. ¿Abandonar el Nacional para entrar en el Campeonato Gallego? Eso, bajo mi presidencia, puedo asegurar que no", afirmó Bouzo con rotundidad.

El presidente de la Escudería Ourense también recuerda que la inversión pública no se realiza a fondo perdido. "Según un estudio realizado por la Universidad de Vigo, por cada euro invertido en el Rally, se recuperan 10,10 euros. Es un gran negocio. La provincia cumple, pero el Concello no".