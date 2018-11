"Pelearemos el ascenso"

Hace un año llegó al cuadro azulón para intentar dar un giro a la nefasta situación del equipo en Tercera división y aunque el cambio fue considerable no logró evitar el descenso.

Ahora trabaja para intentar devolver cuanto antes al equipo de nuevo a esa categoría. Es Juanjo Vilachá, entrenador del Barbadás, el mejor equipo ourensano clasificado en la Preferente Grupo Sur.

Cuando mira hacia atrás tiene claro que "a nivel personal pienso que fue positivo. Para mí supuso la oportunidad de entrenar en Tercera división y siempre le estaré agradecido al Barbadás, aunque la pena fue no lograr la permanencia. De todas formas pienso que hicimos un buen trabajo. En este momento solo deseo que el equipo ascienda y si es conmigo, mucho mejor".

Ahora es otra historia muy diferente. El equipo está llamado a pelear por el ascenso, algo que no asusta al técnico azulón "estoy muy satisfecho del equipo que conformamos y de cómo va la temporada. Estamos compitiendo muy bien y creo que cada jornada que pasa vamos a más. Tenemos claro a lo que debemos de jugar, manejamos varios registros y a nivel de compromiso de la plantilla estoy encantado".

De todas formas, no todo es bueno. "Las lesiones que estamos padeciendo nos están pasando una gran factura. Creo que estando todos disponibles tendríamos ganado alguno de los partidos de los que terminamos empatando".

Juanjo Vilachá no es muy dado a ponerse objetivos claros, aunque no rehuye hablar del que tiene con su equipo esta temporada "el ascenso no es el objetivo único e irrenunciable. Lo que si tenemos como obligación es estar peleando por las primeras posiciones hasta el final de temporada y eso tengo claro que lo vamos a lograr. Es lo que queremos, estar arriba y competir todas las semanas para llegar a las últimas ocho o nueve jornadas bien situados. En ese tramo final va ser cuando se decida la liga".

Un Barbadás al que la plaga de lesiones le ha dejado muy mermados. En la actualidad Vilachá solo tiene 14 jugadores y dos son porteros. Por eso reconoce que "estamos mirando para incorporar algún jugador que nos ayude, pero no es nada fácil. Por el momento estamos tirando del filial Valenzá, pero sería importante que llegará algún refuerzo".

Por el momento solo han perdido un partido, en Beluso, el resto, cinco victorias y seis empates.