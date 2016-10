Pepe Pego y Os Chaos, amor por el fútbol

José Manuel Rodríguez Nóvoa (Amoeiro, 23 de diciembre de 1941) fundó el club de Os Chaos hace 32 años. Desde entonces el equipo ha sido fijo en la Tercera categoría provincial hasta acumular cifras complicadas de repetir. Os Chaos es un ejemplo de pasión por el deporte al margen de la competición. Fútbol por encima de las victorias. Jugadores que asumen el relevo cada temporada en un equipo que hace historia cada vez que gana un partido. Reclamo de la prensa local y nacional de forma periódica.



Su fundador recuerda cuando fueron invitados a Madrid para grabar un programa de televisión. Le cuesta poner fechas: "Recordo que foramos a Madrid para grabar con Pepe Navarro. Estivemos alí dous días". La idea era jugar ante un equipo de Burgos con guarismo similares, el Rubena, para dilucidar quien era el equipo "menos flojo" del fútbol español. El programa se llamaba 'Un día por delante' y el revuelo en Amoeiro había sido enorme.



Entonces Os Chaos ya encadenaba rachas de derrotas que se contaban a decenas. La fama del equipo era inversamente proporcional a los objetivos competitivos, pero eso nunca impidió que saliesen a disputar cada temporada.



"Tivemos anos que non foron tan malos. Incluso algún ano pelexamos por ascender pero ao final cometimos unha alineación indebida e tirámolo", dice Pego. Y profundiza en una página más en la historia de un club inigualable: "Fun á Federación a polas sancións e equivocáronse. Sin mala fe, eh. O caso é que incluso me quedei eu sen xogar e puxemos a un rapaz que tiña cinco tarxetas".



La historia sigue: "Aínda tivemos unha oportunidade máis pero xogabamos en Riós e fumos comer a un restaurante que había un pouco antes. Algúns empenecáronse e perdimos o partido. O porteiro hasta marchou da portería. Se coñece que quería xogar adiante pero aí perdimos o partido. Comeron ben, beberon ben e logo, xa sabes".



Si esos fueron los mejores años de Os Chaos, los peores son bastante más recientes. Las temporadas 2007/2008 y 2008/2009 terminaron en blanco. Ahora, el equipo acumula 51 derrotas consecutivas en liga y Movistar+ ha elegido a Os Chaos como protagonistas para una de sus novedades de la temporada, el programa 'Caos FC'. Raúl Ruiz y Michael Robinson tratan de ayudar a Pepe Pego y compañía para que rompan esa racha.



Partido de "rivalidade"



El sábado (17,00 horas) la cita es A Penafita ante el Sporting Vilamarín: "É un partido de rivalidade". Y Pego es optimista. Como siempre: "Xa o domingo non debimos perder con Crespos e eso que estabamos so 13. O equipo está collendo un pouquiño de ansia".



Nadie conoce mejor que él al equipo. Quizá por eso sabe que los problemas son recurrentes cada temporada: "O problema do noso equipo é que como estamos sempre perdendo, cando nos meten un gol a xente vaise para arriba para empatar en canto se pode e así non é nada".



Falta confianza para destacar un futbolista al que respeta todo el fútbol provincial aunque quizá muchos no sepan que llegó a jugar en la Segunda división alemana y formó junto a Carballeda parte de la delantera del Arenteiro en Tercera División, equivalente hoy a la Segunda B. Un goleador que esta temporada todavía no se ha estrenado: "Cóstame máis porque xogo pouco, hai xente nova e hai que deixarlles xogar pero penso que todos os anos marco algún. Algún goliño sempre marcamos". La temporada pasada le marcó al Palmés en la Copa Diputación.



El equipo no gana y él no juega mucho pero, a diferencia de lo habitual en el fútbol más profesional, el cargo del entrenador está a salvo: "O adestrador sabe moito. Xa estaba o ano pasado. Ten un sistema de bo fútbol pero os nosos xogadores non se adaptan a ese fútbol. Nós non somos o Barcelona, non sabes (se ríe)".

"Un campo de herba"



Con 74 años es habitual verlo recibir homenajes pero colgar las botas no está en sus planes. Tiene dos objetivos por cumplir. El primero, familiar: "Gustaríame xogar no equipo co neto pero aínda ten 14 anos, xoga en cadetes". El otro cerrar un círculo que empezó "o ano que se fixo a Constitución Española". En 1977 Pego impulsó la construcción de A Penafita: "Aquí (Amoeiro) sempre houbo moita afección ao fútbol e fixemos o campo sendo eu concejal de UCD. Ao ano seguinte, no aniversario da Constitución xogamos un partido contra o Cea. Acórdome que fun de traxe, quen dera ter aqueles anos outra vez". Y dice: "Quería aguantar ata que fixeran o campo de herba. A ver se a Diputación e a Xunta se poñen de acorto. En Amoeiro hai unha afición grandísima entre o Amoeiro e máis nós. A veces falamos con rapaces para que veñan a xogar e cando lle dis que o campo é de terra sempre che veñen co 'ay, yo así no voy'. A ver se nos fan o campo".



Sea cuando sea el fútbol ourensano echará de menos a un personaje irrepetible. Ejemplo para promocionar el deporte sin aditivos. Pepe Pego es Os Chaos, un equipo al que la televisión hará conocido en el resto de España: "Están con nós mañá e tarde. Pero non me preguntes moito que xa sabes que desas cousas non nos deixan dicir nada. Viñeron 20 personas e o Raúl (Ruiz) estanos axudando a entrenar mellor, a que teñamos máis intensidade".



A finales de noviembre se estrenará el capítulo en el que Os Chaos seguro que deja ver todo lo bueno que lo hace irrepetible. Quizá para entonces ya tengan alguna victoria en una clasificación que lo mantiene colistas. El sábado si ganan, salvo el Vilamarín, el deporte se alegrará. Si pierden, ya llegará.

"Íbamos nove non Renault 8, dous deles no maleteiro"

Antes de fundar el club de Os Chaos, Pepe Pego estuvo en el Amoeiro y recuerda que "de aquelas xa se lle pagaban a algún xogador 50.000 pesetas. De Amoeiro estabamos solo tres ou catro no equipo e por eso fundei Os Chaos, para que xogasen todos os de Amoeiro".

Más tarde jugó en el fútbol alemán pero no fue fichado precisa- mente por su trayectoria en España. Eso sí, su calidad fue apreciada a primera vista.

"Fun traballar a Krefeld, cerca de Düsseldorf. Era unha fábrica moi grande con máis de 400 traballadores e os 15 días de chegar eu fixeron un partido dos españoles contra os alemáns. O acabar veu alí un tipo e xa me dixo si quería xogar no equipo. Traballaba en dous turnos e cando fichei xa me cambiaron para que traballara solo polas mañás".

Jugó en el KFC Uerdingen en la Segunda División alemana y a su vuelta en el Arenteiro en una Tercera División "que era moi boa categoría aínda que o fútbol cambiou moito".

Pero nunca dejó de implicarse con su deporte no solo como jugador o entrenador. Su arsenal de anécdotas es interminable pero algunas suenan imposibles, a otra época: "No coche tiña que levar a xogadores do equipo xuvenil máis dunha vez e cheguei a levar a nove nun R-8 TS. O tempo era no Amoeiro". Y cuando se le pregunta por la Guardia Civil asegura que "non pasaba nada, ademáis dous iban no maletero pechados e non se vían".