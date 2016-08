Pereiro: "Es la mejor promoción que Ourense podía hacer"

Óscar Pereiro valora de forma muy positiva el paso de La Vuelta por Ourense. El ciclista gallego considera que la provincia "no defraudó en absoluto. Todo lo contrario. Hubo etapas geniales, con una crono emocionante hasta el final, que se decidió por milésimas o una muy dura en Luintra para ser la primera semana", declaró.



El ganador de un Tour de Francia no duda al afirmar que "puede existir gente que critique la inversión, pero pienso que a nivel promocional es lo mejor que se puede hacer. Hablé con corredores y directores y todos alaban la tierra tan bonita que tenemos. Eso es promoción directa. Y vendrá la indirecta. Sólo hay que ver lo que pasó con Ézaro antes y después de que pasase La Vuelta por primera vez".



Pereiro destaca el comportamiento del público ourensano a pesar del "plus que supondría tener un ciclista gallego en el pelotón" y señala que "los paisajes de la Ribeira Sacra y de Ourense en general lucieron de forma impresionante".