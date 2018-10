El "pescador" andaluz del Barco

El gol tiene nombre y apellidos en Calabagueiros. Se llama Juan Pedro Bazo Romero (20/12/1994), natural del Puerto de Santa María (Cadiz) y con 23 años llegó casi de casualidad al C.D. Barco.

Sus comienzos son casi inmejorables, siete goles en ocho partidos en un equipo que va lanzado. Cinco encuentros consecutivos ganando y por tercera semana consecutiva situados en promoción de ascenso.

Juanito Bazo, como le gusta que le llamen recibió una llamada de Fernando Beltrán, excompañero suyo la pasada temporada en el Coruxo, comentándole el interés del equipo barquense. Después llegó la del presidente Nilo Ramos y final feliz a la historia. "El presi se puso en contacto conmigo y me hablo del interés que tenían y del proyecto de futuro. Me pareció muy serio y me convenció". Y a día de hoy no se arrepiente de nada, más bien todo lo contrario. "Estoy encantado de haber tomado la decisión de fichar, me gusta mucho el sitio, vivo con mi novia y es un lugar muy tranquilo. El único inconveniente es que no tiene mar, pero de vez en cuando voy a Vigo".

Y cuando está en casa, le queda el río Sil. "La verdad es que voy muchas veces. Sin ir más lejos, el pasado sábado fui a meter las piernas y aunque ahora ya está el agua muy fría, es muy bueno para recuperar. En verano me bañaba muchas veces, ahora ya menos". Algo que puede sorprender, pero como bien reconoce el delantero "en el Coruxo o el Atlético Sanluqueño nos metíamos en bañeras de hielo, así que ir al Sil tampoco es algo tan raro y te deja como nuevo".

Como buen gaditano, el sentido del humor lo lleva como bandera, aunque a la hora de hablar de su trayectoria, prefiere ser cauto. "Es verdad que el comienzo está siendo muy bueno, pero tengo claro que sin trabajo, suerte y estar en el sitio, no se consigue nada". Y no duda en resaltar que "el trabajo del equipo es fundamental, eso es lo primero. De poco vale que tu hagas una temporada muy buena si el equipo va fatal. No vale de nada".

Juanito Bazo también tiene las ideas claras al hablar del futuro. "Ahora mismo no pienso en nada más que no sea el próximo partido del domingo ante el Silva. El fútbol es una montaña rusa y si dentro de unas semanas las cosas van mal ya nadie se va acordar de mí. Esto es vaivén, sino mira lo que le paso a Paco Alcácer, por poner un ejemplo", finalizó.

Su curiosa celebración

Los goles que marca el gaditano llevan una dedicatoria especial. Se trata de una letra "A" que hace con los dedos. El delantero explica su manera de celebrarlos. "Lo hago siempre para mi novia Alejandra. Quería hacer algo diferente y se me ocurrió hacer la forma de la primera letra de su nombre con las manos. Todo el mundo me preguntaba que significa".

La anécdota

Natural del Puerto de Santa María igual que el mediático Joaquín Sánchez, jugador del Betis, al que conoce a la perfección. "Es un crack. Hace muchos años que lo conozco, incluso estuve en su boda, ya que mi tío Salguero jugó con él. El año pasado cuando jugó con el Celta fui a visitarle y a verle jugar. Es un fenómeno, pero también te digo que es muy sano y trasparente".