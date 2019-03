Pese al empate, Gelucho se fue contento

El Arenteiro no paso del empate a un gol ante el Somozas en su último partido en casa. Había sido una semana convulsa en Espiñedo con reuniones en el vestuario con el técnico Gelucho y también con la directiva comandada por Xan Pinal. Y parece que dieron sus frutos esas reuniones, por eso Gelucho se marchó "muy contento con lo que hizo el equipo, como trabajo y, pese a que no logramos la victoria por una mala decisión, se nos escaparon los puntos, pero me voy muy contento con la imagen del equipo y estoy seguro que si jugamos siempre con esta intensidad y ganas no vamos a tener ningún tipo de problemas y vamos a salir hacia arriba sin ningún problema". Un técnico que reconoció que "cuando estas en nuestra situación te falta esa pausa necesaria en los partidos, pero es importante tener tranquilidad pero creo que hemos dado un paso adelante, con otra imagen y poco a poco vamos ir hacia adelante".