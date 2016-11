El Pizarras Los Tres Cuñados, en cuadro

Dos puntos perdidos y muy enfadados con el equipo arbitral después de tres expulsiones. Así acabó el Pizarras Los Tres Cuñados el partido de la pasada semana ante el O Esteo en la cancha de Calabagueiros (3-3). "Hubo muchas cosas extrañas, desde dos de las expulsiones, pues en una de ellas sí que nuestro jugador perdió los papeles, hasta un penalti que vio todo el mundo menos ellos, incluso lo reconoció el portero rival. Creo que los árbitros hicieron mucho para que el partido terminara en empate aunque independientemente de ello deberíamos haber ganado", afirma Xocas Miranda, entrenador del conjunto valdeorrés.



Pero el partido tiene más consecuencias que el nuevo empate cosechado por el Tres Cuñados, el tercero en cinco jornadas, las expulsiones y las sanciones que han acarreado: dos partidos para Bruno y Dilin y tres para Jesús. "Es un golpe durísimo, no solo porque se trata de tres jugadores de mucho nivel si no porque lo sufrimos en una plantilla muy corta. De esta manera los dos siguientes partidos los afrontaremos con cinco jugadores de campo y dos de ellos proceden de los juveniles", añade Xocas Miranda.



Y es que el sábado, desde las 16,30 horas en el pabellón Ángel Nieto, el Tres Cuñados visita al líder de la categoría, el F.S. Zamora. Los castellanos acumulan 13 puntos, después de cuatro victorias y un empate, y marchan igualados en lo más alto de la tabla junto al Guardo y el Noia. "Es un club profesional, el único que entrena cuatro días a la semana en doble sesión. Habrá que inventar algo para tratar de sorprenderles, trataremos de hacer un juego más tranquilo y llegar al tramo final del partido con opciones".



Buen partido, mal resultado



Al Tres Cuñados le está costando entrar en la competición este curso. Ante O Esteo hizo un buen partido pero una vez más el resultado no fue el esperado: "Ellos vinieron a especular y en el momento de la primera expulsión, la de Bruno, estábamos ganando 3-2 y haciéndole daño, era cuestión de tiempo decidir el partido. Después, por perder, además de dos puntos perdimos los papeles", finalizó Miranda.