El Pizarras Tres Cuñados, pendiente de Xove y Bruno

Arrancó la liga en la Segunda B Nacional y para el Pizarras Los Tres Cuñados lo hizo con un empate ante el actual subcampeón, el Cuéllar. "Estoy muy contento porque es uno de los equipos importantes del grupo y nos falta Bruno. Fuimos un bloque y tuvimos mucha intensidad, de esta manera logramos superar el momento complicado del partido, cuando en la segunda parte perdíamos 1-3. Al final incluso pudimos ganar, pero también ellos tuvieron ocasiones claras, por lo que el empate puede considerarse justo", remarca Xocas Miranda, entrenador del conjunto valdeorrés.

El Tres Cuñados afrontó el partido del debut sin dos de los jugadores importantes: el portero Bruno, que tiene todavía no menos de un mes por delante para finalizar su recuperación, y sobre todo el goleador Bruno, cuyo regreso es una incógnita puesto que todavía se desconoce el alcance de su lesión. Él solo se torció la rodilla izquierda en un giro en el partido de Copa Galicia en Guitiriz. "Se sometió a una ecografía y estábamos contentos porque aparentemente no se veía nada raro, y se pensaba que podía ser un esguince de ligamento, pero aunque se encontraba mejor le mandaron hacer una resonancia porque no veían nada claro el tema. A ver qué pasa", lamenta Xocas Miranda.

El sábado, a Xove

El calendario deparó un comienzo de curso muy exigente para el Tres Cuñados, que el sábado desde las 18,00 horas visita el municipal de Xove para medirse al conjunto local. "Es una de las salidas más complicadas. Será un partido muy físico".

Y el miércoles, partido de Copa Galicia ante el A Pontenova.