El ajedrez ourensano de base se volvió a reivindicar a nivel autonómico. Viveiro acogió el Campeonato gallego en las categorías sub 10, sub 14 y sub 18 y los deportistas provinciales alcanzaron cuatro podios (dos oros, una plata y un bronce).



La categoría de los mayores, la sub 18, fue dominada por Ángel Domínguez. El integrante del Liceo de Ourense se alzó con el título y a un paso del podio se quedaron Gabriel Roma (Xadrez Ourense), cuarto, y Miguel Puga (Universitario de Ourense), quinto, ambos a medio punto del vencedor.



En sub 14, otro título ourensano. Martín Gómez Carreño (Xadrez Ourense), logró su quinto título gallego en otras tantas categorías.



En sub 10 Tristán Alonso Rodríguez (Xadrez Verín) conquistó el bronce, mientras que Carlota García (benchoshey) logró la plata.