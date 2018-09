En esta portería no entran goles

Llegó hace ocho temporadas reclutado por Patxi Salinas, entonces técnico del desaparecido Club Deportivo Ourense, desde la Segunda B aragonesa, concretamente del equipo de La Muela. Era, igual que hoy para jugar en Tercera División, aunque con otras expectativas. Se trata del uruguayo Patricio Damián Guillen Gandini, (Montevideo, 1984).

El curso pasado decidió regresar a casa: "Soy un ourensano más. He encontrado aquí mi sitio y no creo que me vuelva a marchar. Aunque los orígenes nunca se olvidan".

Volvió para jugar en Preferente y ayudar a la UD Ourense a lograr el ascenso. Un gol encajado en los últimos 12 fue una de las claves de un ascenso que por momentos se puso muy cuesta arriba.

Ahora, en Tercera es el único equipo que no ha recibido todavía un solo gol en contra. Junto a Prat, Osasuna B y Tarazona son los cuatro equipos del fútbol nacional con la portería a cero. El meta ourensanista tiene claro que esta racha es casualidad y que "al principio no te lo tomas muy en serio, pero van pasando los partidos y ves el trabajo defensivo de todo el equipo, el compromiso de los jugadores, le vas sumando algo de suerte y..." recalca que "el equipo entendió que con la portería a cero siempre vamos a sumar. El fútbol es así de sencillo y el objetivo de los domingos es sacar algo positivo".

"El halago debilita"

Diez puntos en cinco jornadas, dejando buenas sensaciones y la portería a cero. Ribadumia (0-1), Somozas (0-0), la mitad del derbi contra el Ourense CF (0-0), Lugo B (1-0) y el domingo el Céltiga (0-1).

Josu, Vieytes, Corzo y Codeso en Preferente. Ahora es Alfredo el que ocupa el lateral izquierdo. Una defensa de memoria para un récord colectivo. Pato apaga la euforia: "El objetivo es la permanencia. Ya sabemos que cuando las cosas van bien la gente se ilusiona y se viene arriba con mucha facilidad, pero nosotros no debemos desviarnos del camino. La temporada es muy larga y tenemos que estar preparados para todo" y considera que "es bueno ir sumando puntos ahora para cuando las cosas no vayan tan bien. Seguro que vamos pasar momentos malos". Y lanza un mensaje a navegantes, "es cierto que es muy bonito verse arriba en la clasificación, pero cuidado, el halago debilita y nosotros no debemos dejarnos llevar por la euforia de la gente".

"Compromiso y solidaridad"

Tres goles a favor y ninguno en contra son números muy buenos. Aunque el portero rojillo piensa que "no hay ningún secreto, solo el compromiso que tiene todo el equipo y la solidaridad, de momento es eso. Aunque sí es cierto que son unos buenos números a los que les hemos sacado mucha rentabilidad".

En un par de meses Pato cumplirá 34 años. "La verdad es que me siento muy bien, con muchas ganas y muy contento. Los años te dan experiencia, juegas más tranquilo y me veo con mucha confianza".

Y eso que apenas tiene competencia. Pato reconoce que es así pero matiza que "aunque es cierto que el ser titular indiscutible te puede llevar a la relajación en mi caso no es así. Además, yo les exijo mucho a los dos chicos que están detrás y para poder hacerlo yo debo de ser el primero que les dé ejemplo. A mayores, el único secreto es el entrenamiento, no hay otro", finaliza. El de la solidez defensiva de su equipo también tiene mucho que ver con los entrenamientos y otro poco con la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. A este equipo no le marcan goles.