El portero Álex Taboada, nuevo fichaje del Antela

El Antela ya tiene nuevo portero para su plantilla. Se trata de Álex Taboada (O Carballiño, 1995), que la pasada temporada jugó en el Arenteiro de Tercera División, donde disputó cuatro partidos ligueros. Anteriormente militó en el Rápido de Bouzas y en el Coruxo. Con el conjunto de O Vao debutó en la Segunda B, disputando tres encuentros en la temporada 2016-17.

El exportero del Arenteiro llega hasta Xinzo de Limia para reforzar una posición que quedó "coja" tras el accidente de tráfico sufrido por Álex Salgado, aunque se espera que a finales de mes pueda regresar a los terrenos de juego.

"Me llamó el entrenador (Moisés Pereiro) y la verdad es que me gustó lo que me contó. Voy con ganas de ayudar en todo lo que pueda", asegura el jugador.

Álex Taboada debutará con la camiseta blanquinegra el próximo domingo en el campo de Baltar frente al complicado Sanxenxo ya que el otro portero del Antela, Julián, será baja ese partido por asuntos propios.

El nuevo fichaje tiene fecha de caducidad. A mediados de noviembre dejará la disciplina del Antela por un viaje a México: "Estaba entrenando con el primero equipo del Coruxo y ya tenía previsto este viaje por trabajo. No tengo fecha de vuelta así que no puedo comprometerme por más tiempo".