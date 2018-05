Primera, entre ceja y ceja

Esta tarde se disputan desde las 18:00 las finales del play off en busca del ascenso a Primera Galicia.

En O Novo Aguillón, el Rúa, que pierde a Ismael por tener tocado el ligamento cruzado, recibe al Melias que también mira hacia la Copa B. "Esperamos haber aprendido del susto en Santa Teresita y que esta eliminatoria no se acabe aquí", dijo el entrenador rues Javi Ferrer.

El técnico visitante, Diego Suances, espera "sobretodo traer un buen resultado ya que en su campo son muy fuertes y poco puntos dejaron escapar".

En el Outeiro do Miogo, el Taboadela, con Bruno sancionado, afronta un duro cruce ante el Seixalbo que ayer disputó un partido amistoso en Cambados ante el One B de Suiza: "Espero que hoy no nos pase factura ante un choque que veo muy igualado", dijo el técnico Miguel Doniz. Son duda Anxo Regal, Pato y Medras. Se caen Anuar, Álvaro y Diego Viana. El entrenador local Bolaño no duda que "ambos equipos van a darlo todo y los pequeños detalles marcarán la diferencia".

Cartelle o Soutopenedo

En la pugna por la última plaza de ascenso a Segunda, el Soutopenedo recibe al Vilar de Barrio y el Cartelle se desplaza a Oímbra para enfrentarse al Búbal. Ayer, Muntiñan-Os Chaos (2-0) y Allariz B-Barra de Miño (1-3). El Padrenda no se presentó a jugar en Toén.