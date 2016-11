Un punto a pico y pala para el Polígono

Seguro que el Porriño tiene motivos para lamentarse. También quejarse. Jugó con uno menos más de una hora y el Polígono le empató con dos jugadores más. Incluso puede reclamar un penalti a Benji en la recta final de la primera mitad que podría haber sentenciado el partido. Y también que el córners del que llegó el gol local fue dudoso. Todo eso sería defendible. Pero también que uno de los mejores equipos del grupo y claro candidato al ascenso no mereció ganar en el Antonio González.



El Porriño mostró solvencia atrás y calidad cerca del área pero no fue mejor que el Polígono. Nunca. Mereció al menos un punto el equipo entrenado por Miguel Sotelo. Por la intensidad que le puso al partido, por las ganas y porque no cayó en la ramplonería del pelotazo arriba y confiarlo todo al azar.



Para los ourensanos cada gol es un parto pero no porque no tengan claro el camino para llegar a él ni racaneen con el esfuerzo cuando pasan los minutos sin crear peligro. Sencillamente porque les falta calidad cuando toca finalizar y talonario para contratarla. A ganas ayer no merecieron solo el empate.



Josiño y Ángel ponen el toque y Álex Díaz marca la diferencia. De ese triángulo sale todo lo bueno en ataque que es capaz de crear el Polígono. Que nunca es mucho.



En una segunda mitad en la que volcaron el campo y por momentos encerraron al Porriño la única ocasión clara la tuvo Guille, pero su remate de cabeza lo envió Fernando a córner. Fue una jugada impecable y un centro medido. Con menos esfuerzo pero más acierto se habían adelantado en el marcador los visitantes. Edu no perdonó.



Lo mejor de los 'amarillos' es que no se esconden. Guille y Álvaro las pelearon todas arriba y Canal estuvo impecable atrás desde el primer minuto. Y no es fácil ante un rival que de cara a portería va sobrado. Benji, Pedro y Edu se mostraron poco pero cuando llegaron arriba siempre amenazaron con el gol. Sin Estefan en el centro del campo les costó más de lo habitual.



El Polígono no desmereció. Ni cuando el reloj ya desesperaba. Tocó y buscó llegar por bandas pero siempre faltó el último pase o el remate desde fuera del área que cogiese portería. Faltaba lo más complicado y llegó por empuje y por justicia. Incluso ahí lo hizo por el libro. El último córner lo jugó atrás y no 'a la olla' y Álex Díaz hizo bueno el partido de su equipo. Fusiló abajo y entre demasiadas piernas para avisar a Fernando. A la red y un punto más. Merecido.