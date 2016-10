Tres puntos, mal negocio

Partido malo de verdad. El Polígono y el Verín se apuntaron a cara descubierta al listado de candidatos al descenso de categoría en un partido con demasiado premio para el Verín y justo castigo para los locales. Porque ayer ninguno mereció puntuar aunque en estos casos este deporte suele regalar un punto por barba.



A méritos quizá mereciesen más los visitantes. En un partido rácano en llegadas la mayoría de las menos malas fueron suyas. Buenas no hubo ninguna. Y hubo ocasiones porque los partidos duran 90 minutos y es tiempo suficiente para que el balón acabe llegando a la áreas. Por elaboración o criterio casi nada en los dos bandos. Por intensidad, impecables cuantos pisaron el sistético pero casi nada más. Anxo Valcárcel y Miguel Sotelo tienen dos plantillas tan justitas de casi todo que pensar a día de hoy en superar los 40 puntos carece de sentido. Les toca a ambos agarrarse al partido a partido mientras no se rompa la clasificación o esperando que aparezca algún jugador más que ayude a equilibrar una balanza volcada entre las ganas y el talento. Sobra tando de los primero como falta de los segundo.



Llegadas sin peligro



A los 30 segundos Guillermo probó a Jorge. Fue un engaño a la vista. El resto de la primera mitad se esfumó entre dos equipos que pusieron todas las ganas en los balones divididos pero nula creatividad para que no lo fueran.



El Verín atisbó el gol de veces. Manu, a los 10 minutos tuvo tiempo para pensar un balón en el área que mando rozando el palo izquierdo y a la media hora Saviola estrelló contra un defensa un balón por el que porfió Romeo.



Y nada más. El Polígono, ni eso. Alex Díaz ayer no estuvo. Casi no apareció. Ángel, más de los mismo. Y son ellos el Polígono llegó sin intención. La mejor la tuvo Guillermo ya en el minuto 38 pero remató demasiado forzado y Jorge atrapó con apuros.



No fue mejor la segunda mitad. Volvió a salir mejor el Verín y a pisar más el área pero siempre sin peligro. Un goteo de minutos y cambios para esperar a que un detalle lo cambiase todo. Y así fue.



A 13 minutos del final un penalti por mano de Noe le sirvió a Samu para hacer el único gol del partido. El jugador con más calidad del Verín le dio los tres puntos.



Nervios al final



El gol rompió el partido. Aparecieron los nervios, los gritos, los insultos y los empujones. El Verín se agarró a su primer marcador favorable de la temporada y el Polígono acabó arrinconándolo a base de balones al área.



Mucho quiero y poco puedo en los industriales que solo se sobresaltaron en el descuento con un remate desde fuera del área de Kike que estuvo a punto de colarse por la escuadra derecha de Jorge. Reaccionó bien el portero de Verín y envió a córner un partido que se murió un minuto después.



Lo dicho. Tres puntos para el Verín que le sirven para no hundirse y seguir creyendo en los milagros. Una derrota para el Polígono que confirma las limitaciones de un equipo de Primera Galicia compitiendo en Preferente Autonómica. Queda mucha liga pero ninguno tiene buena pinta.

Los banquillos

"Mal no, muy mal. Jugamos faltal", reconocía el entrenador del Polígono, Miguel Sotelo. Y añadía que "no salimos todo lo enchufados que deberíamos. En el descanso avisamos que si no nos poníamos el mono de trabajo palmábamos. Y así fue"

El Verín se aferra a la clasificación tras la victoria en el Antonio González. "Era vital para nosotros. No podíamos perder porque sabíamos que nos quedábamos descolgados", dijo tras el partido Anxo Valcárcel. El club sigue buscando refuerzos para impulsar una plantilla todavía limitada.