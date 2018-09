"Que haya deportividad"

Un partido diferente, especial y en el que no necesitas motivar a los jugadores". Lo afirman sin vacilar los dos técnicos, tanto Fran Justo como Fernando Currás.

El del Ourense CF lo tiene claro. "Es un partido muy bonito, especial y ya con ganas de jugarlo para vivir el ambiente y disfrutarlo".

De la misma opinión es Fernando Currás. "Es un encuentro que no necesita mucha presentación ni ponerle imaginación para darse cuenta de que es diferente", aunque el técnico rojillo va un poco más lejos al decir que "lo es solo en el envoltorio. Después son once contra once como otro partido cualquiera, o al menos eso espero que ocurra. Que cuando suene el pitido inicial no nos desviemos con otras cosas".

También se ponen de acuerdo a la hora de vaticinar lo que puede suceder esta tarde. El entrenador del Ourens CF espera "que sea muy igualado, en el que debemos estar muy concentrados, tener mucha intensidad y cometer pocos errores. A partir de esas premisas, seguro que los buenos futbolistas que tenemos ambos van a decidir el resultado".

Enfrente, Fernando Currás que esta tarde actúa como visitante, opina que "la carga emocional seguro que va a ser importante. Ambos equipos intentaremos imponer nuestro juego y el que lo logre tendrá algo más de camino andado, pero en general pienso que va a estar bastante igualado".

Que prime la deportividad

Otro de los puntos en el que también coinciden los técnicos es que esperan que la deportividad prime sobre otros aspectos. El de Oira lo tiene claro. "Espero que el ambiente sea muy bonito y el partido una fiesta. Todos tenemos una gran oportunidad para demostrar que la rivalidad es buena, pero sin pasar de eso. No necesitamos cruzar ciertos límites que no favorecería a ninguno de los dos".

Currás espera que "los dos equipos aprovechemos esta oportunidad para dar una lección de deportividad. Creo que es una responsabilidad que no debemos olvidar, ya que no todo es ganar. Está claro que nadie juega para hacer feliz al rival y que los dos intentaremos sumar una victoria, pero si no se consigue tampoco es un drama, es la tercera jornada".

Y también opinan sobre el rival. Justo tiene claro que "están en un buen momento y seguro que saldrán muy agresivos y nos lo van a poner difícil. Más que jugadores puntuales me preocupa el equipo en general". El rojillo también lo tiene claro. "Enfrente vamos a tener un equipo muy sólido, intenso y bien trabajado que además tiene mucha calidad individual para decidir un partido. Tendremos que estar en alerta y también tener mucho cuidado con las acciones a balón parado".

Y para finalizar con las coincidencias, también lo hacen en el resultado. Justo no se moja pero "me vale cualquiera que sea favorable". Currás tampoco: "del 0-1 para arriba me vale cualquiera".