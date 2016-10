Racanería en O Couto

Ourense C.F y Arenteiro jugaron un derbi que no pasará a la historia por su buen juego, que acabó, como sucede en muchos derbis, en empate a cero goles.



Un partido en el que la peor parte se la llevó el jugador local Adrián Núñez 'Gele', que sufrió rotura de la tibia tras un choque fortuito con Rubén Arce, y que tras ser trasladado al Centro Médico el Carmen, fue escayolado y en la noche de ayer ya regresó a su domicilio. Estará al menos cuatro meses de baja.



En cuanto al partido, no fue para tirar cohetes y las ocasiones fueron más bien escasas. Los dos equipos estaban más pendientes de mantener la portería a cero que de intentar buscar la puerta contraria.



Así la primera llegada fue visitante, cuando Dani Arbo probó fortuna con una falta lejana que paró el meta Michi. En los locales, una internada de Brais que paró Israel lanzandose a sus pies y poco más que llevarse a la boca.



La mejor ocasión de esta primera parte fue para el Arenteiro. Una internada de Carlos de Dios que se plantó solo ante el meta Michi, pero que no fue capaz de superarlo en una gran intervención del portero del Ourense C.F. Y antes de llegar al descanso, la mencionada jugada en el que Gele tuvo que dejar el partido en camilla.



En la segunda parte, todavía menos ocasiones que contar, hasta que el árbitro, que estuvo a la altura del partido repartiendo errores para unos y otros, dejó al equipo de Fran Justo con diez por expulsión de Alexís, que vió la segunda amarilla en el minuto 63.



Mas dominio visitante



Esta expulsión propició, que casi por inercia, el Ourense reculó hacía su portería, dejando a Wadir y Andersson Cruz haber si cazaban una contra y sacaban petroléo.



Es cierto que el Arenteiro se hizo con el control del partido, de la pelota y del juego, pero no es menos cierto también que sin grandes ocasiones de gol. Las más peligrosas fueron un remate de Arbo que se fue alto, o un disparo de Rubén Arce, que desvió el cancerbero Michi a saque de esquina.



El Ourense C. F, tuvo dos contras. Una de Andersson Cruz, que robó una pelota en la parcela defensiva de su equipo y tras recorrer 70 metros acabó sin fuerzas perdiendo ante la defensa verde.



En el minuto 85, también el Arenteiro se quedó con diez, por una tonta expulsión de Saúl, y ahí si que ya los dos equipos dieron por bueno el resultado, ya que ambos sumaban un punto.



Pero lo bueno que tiene el fútbol es que es impredicible y cualquier detalle lo hace cambiar todo. Corría el minuto 93 y Pablo Piñeiro, se hizo con una pelota que tras avanzar varios metros, pateo desde el borde y empotró en el larguero de Israel, que llevó un buen susto. Aunque no hubiera sido justo.

Justo: "Es un buen punto logrado ante un muy buen equipo".

El entrenador Fran Justo comenzó afirmando que "el partido estuvo muy condicionado por el mal estado del terreno de juego que apenas permitía jugar " y prosiguió," fue un partido muy disputado, muy intenso, con muchísimos parones, muchisimas tarjetas, dos equipos que compiten bien"., y finalizó, "doy por bueno el punto porque nos quedamos con diez cuando casi quedaba media hora, y contra un equipo que que tiene mucho potencial ofensivo, aguantamos bien. Es un punto contra un buen equipo que va pelear por el ascenso, el equipo dió la cara y poco más le podemos pedir".

Vázquez:"El empate puede ser justo, pero merecimos más".

El entrenador del Arenteiro comenzaba analizando el encuentro, "creo que combinamos bien, pero nos faltó acertar, y al final no perdimos de suerte con el tiro al larguero. El resultado es inamovible y puede ser justo , pero si alguien hizo más méritos para ganar fuimos nosotros". Y al igual que Justo reconoce que "el campo estaba muy seco y muy pesado y no ayudaba".