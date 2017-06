Rante, ascenso bajo sospecha

El Rante consiguió y celebró el pasado sábado el ascenso a la Primera Galicia. Ganó 2 a 0 al Piñeira Seca en el Campo Tecnológico, en el Polígono de San Cibrao, y superó a su rival tras el 1 a 1 de la ida.

Raúl Portela marcó el primer gol y Adrián Ribao el segundo, aunque en el acta el goleador que consta es Guzmán Corbal, que ni estaba en el campo.

A ese hecho precisamente se agarra el Piñeira Seca para presentar denuncia y reclamar una alineación indebida que le daría el ascenso en caso de ser confirmada por la Federación.

El Rante considera que fue un error arbitral a la hora de redactar el acta y no teme ningún tipo de consecuencia.

La decisión inicial está en manos del Comité de Competición en la delegación ourensana de fútbol, aunque, en caso de ser rechazada la reclamación, el Piñeira Seca podría apelar a la Federación Gallega.

"Para nosotros no hay ningún tipo de duda. El Rante cometió alineación indebida desde el momento que consta en el acta un jugador que no estaba ni en la convocatoria, no estaba ni en Ourense creemos", comenta el delegado y entrenador ayudante del Piñeira Seca, José Rodríguez. Y añade: "Todos conocemos a Ribao, sabemos que juega con el número 20 y al día siguiente en el único sitio en el que constaba que había jugado era en la crónica de La Región. El tal Guzmán no sabemos quién es". El técnico aporta más datos: "Normalmente la revisión de la fichas las hacemos los delegados pero esta vez incluso había jueces de línea. ¿Cómo pudieron equivocarse los tres?".

En el Rante la versión es más sencilla. La aporta su entrenador, Diego González: "Ribao juega con el número 20 y Guzmán con el 21. El árbitro se saltó una línea y se equivocó, no hay más que hablar".

Una versión no excluye a la otra, pero la decisión que tome la Federación mantendrá un ascenso ya conseguido o lo cambiará. Este diario se puso en contacto el responsable provincial, Raúl Rois, que declinó hacer declaraciones oficiales hasta que el expediente no esté cerrado.

Error arbitral

El argumentó del Rante está apoyado por la versión arbitral. El colegiado, Borja Media, reconoce el error y lo hizo con un informe explicatorio que envió al correo de Rois el domingo por la noche.

Ese hecho podría confirmar el ascenso del Rante, pero el Piñeira Seca también tiene reclamación a ello: "El sábado por la noche varios clubes ya nos dijeron que la alineación indebida era vox pópuli y que se estaba hablando de ella. El árbitro tiene 24 horas para redactar un informe si cree que hay un error en el acta. El sábado ya lo sabía todo el mundo y el domingo por la noche no había informe alguno en la Federación. Eso está confirmado".

Una patata caliente encima de la mesa de la Delegación Ourensana de Fútbol y que hoy podría tener resolución aunque, sea cual sea la decisión, todo apunta a que será el paso previo a una reclamación a una instancia superior.