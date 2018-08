La ourensana Raquel Carrera lleva a España a las semifinales

La selección española sub-18 de baloncesto en la que milita la jugadora ourensana Raquel Carrera se impuso a la de Bélgica en un agónico partido por 72-73 en los cuartos de final del Europeo femenino de la categoría, que se juega en Udine (Italia), con lo que presenta sus credenciales para las semifinales en busca de una medalla.

Poco cambió el inicio del partido respecto a los últimos encuentros del equipo español, como ante Bosnia y Polonia. Ventaja inicial para irse poco a poco en el marcador. Y es que España se puso desde el inicio por delante, con diferencias pequeñas, pero que con el transcurrir del choque fueron aumentando. 20-11 a 2.15 para el final del primer descanso.

Todo ello, gracias a un equipo en el que todo funcionaba, con un ataque acertado en el tiro y una defensa que no daba facilidades al rival. Con cinco de diferencia acabó el primer cuarto (21-15).

Pero el guión cambió. La experiencia decía que era en los segundos diez minutos, cuando España ponía tierra de por medio. Esta vez, no sólo no fue así si no que Bosnia, gracias a una gran agresividad en defensa, se puso por primera vez por delante en el marcador (28-29) a falta de tres para el descanso.

Aunque en defensa las de Mario López mantenían bien la situación, en ataque se entró en una racha muy fallona, lo que envalentonó a las belgas, que aprovecharon sus opciones para volver a meterse en el partido. La poca aportación de Maria Pendande, con tres personales, se notaba, que sufrió para llegar al descanso con empate.

El equipo español lo pasó mal en el tercer periodo. Seguían sin salir las cosas y Bélgica empezó a creérselo. Se fue de siete puntos, 42-49, mediado el cuarto. López puso en cancha a Pendande, a pesar de contar con tres faltas como revulsivo, junto a una zona, que volvió a cambiar el partido.

Se enjugó la diferencia, se vieron unos muy buenos minutos del binomio Pendande-Raquel Carrera, para cerrar el cuarto con una nueva igualada (54-54) y todo por decidir.

El último cuarto se convirtió en un máster de qué equipo sabía manejar mejor los nervios. Y ahí las belgas tomaron mucha ventaja, tres triples consecutivos más una jugada de canasta y tiro adicional, se lo pusieron muy difícil a las españolas.

Pero el secreto estuvo en mantener la calma, mantener la fe en su juego y una Raquel Carrera, que acabó con 18 puntos y cinco rebotes, con 22 de valoración. A tan sólo dos minutos para la conclusión, España volvió a ponerse por delante (71-70), y ya no dejó de estarlo aunque con mucho sufrimiento y nervios.