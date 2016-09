El Cidade das Burgas se reivindica y el Envialia busca paliar la falta de gol

Los conjuntos ourensanos de la Primera división de fútbol sala femenino siguen acumulando sensaciones en el arranque liguero. Para el Cidade de As Burgas, noveno con tres puntos después de un triunfo y dos derrotas, son muy positivas. En el Ourense Envialia, sexto con cinco puntos, división de opiniones. Todavía no conoce la derrota pero ya ha dejado escapar cuatro puntos con los empates en Poio y Txantrea, y además mantiene una intensa pelea con el gol pues apenas logró tres.



El sábado en Os Remedios se cumplió la lógica, con la victoria del Atlético ante el Burgas (1-3), pero en el conjunto ourensano las más canteranas se han reivindicado. El inédito quinteto inicial ante el supercampeón (Antía, Candela, María Arias, Nerea y Figo), así como las Clara, Amelia y Nahir, acompañadas de una sola veterana, Sonia Pacios, rindieron a un enorme nivel ante un equipo muy superior tanto en calidad como en experiencia. "Todo salió mejor de lo que pensaba. Soñé con un partido así, en el que las jugadoras desarrollaran en la cancha aquello que había pedido. Tenía muchas ganas de ver lo que vi", afirma el técnico Manolo Codeso, quien reconoce que "lo de menos era el resultado aunque es cierto que llegó un momento en el que las jugadoras se vieron con la capacidad de asustar a todo un Atlético, en ciertos momentos creímos en poder hacerle daño. Es cierto que nos faltó dominar con el balón, porque echamos mucho de menos a Iria, pero me encantó el carácter de las jóvenes, no encajar en la segunda parte y ser capaces de crear ocasiones".



Y el domingo (11,00 horas), otro de los 'cocos'. Visita al Alcorcón de las ourensanas Vane Sotelo y Ana Rivera. "De esta manera nos sacamos de encima parte de los partidos más complicados de la temporada", remarca Codeso. "Con la actitud del otro día seguro que haremos un buen partido", añade.



La duda seguirá siendo Iria Saeta, que está pendiente de una nueva prueba médica para saber si tiene el alta para el partido. "Gimnasia y piscina está haciendo sin problema pero no deporte de contacto. Tiene ganas de regresar pero no vamos a arriesgar lo más mínimo", finaliza el entrenador Manolo Codeso.

Preocupación por el gol



Un gol por partido. Es la media anotadora del Envialia en este comienzo de liga. Dos de Marta Rodríguez y uno de Bea Seijas. El botín de puntos es más amplio, cinco, con una victoria y dos empates, aunque la preocupación en el conjunto de Chipi es lógica. "Once remates a los palos en tres partidos. Tendrán que hacernos las porterías más grandes", bromea el entrenador de las ourensanas. "Son dinámicas, habrá otros partidos en los que haciendo mucho menos tendremos más acierto. En Txantrea generamos muchas ocasiones pero si no aciertas...".



El sábado, desde las 17,00 horas en la central de Os Remedios, nueva oportunidad para resarcirse. Llega el ascendido Leganés, equipo que también lleva dos empates como las ourensanas. "Es un recién ascendido pero se trata de un equipo trampa. Corre y presiona muchísimo y tiene un quinteto muy majo. Es un equipo valiente y lo que he visto en vídeo me gustó", comenta el técnico Chipi.



Entre las 'tocadas', Bea comienza la semana sin entrenar, Marta ya tiene el alta y Laura está lista para ir entrando en el equipo.