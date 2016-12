El remate del Ourense CF marcó la diferencia en O Couto

El Ourense CF suma y sigue tras llevarse el duelo provincial ante el Polígono (2-0) con los goles en la segunda mitad de Anderson y Wadir en un partido en el que a los locales le costó dominar mucho más de lo que indica el marcador.



En los primeros minutos el Ourense CF ejerció de teórico favorito. Suyo fue el balón y también la primera ocasión, un flojo cabezazo de Anderson que recogió Gallego para rematar al cuerpo del meta Alberto.



Tan solo fue un espejismo porque conforme avanzaba el partido el Polígono dio muestras de encontrarse más cómodo. Tanto que primero niveló el juego y después fue ganando presencia en ataque para avisar con un centro chut que Jose remató en semifallo a las manos de Michi en el 27 y rozar el gol cuatro después con un pase en largo desde el lateral derecho para que Guillermo ganara la espalda a la zaga y rematara de cabeza pegado al palo con Michi ya superado.



Fueron los momentos más vistosos del primer acto pues el Ourense CF también reaccionó. Alberto se lució con un remate de cabeza de Wadir en el 35 y dos después Anderson no acertó a rematar un centro cuando estaba solo en el área pequeña: 0-0 al descanso.



En la segunda parte bajó el ritmo. Ni siquiera hubo cambios de testigo en lo que a dominio se refiere porque ninguno supo hacerse con el control. Mandaron las imprecisiones y el partido avanzaba sin historia. Pero todo cambió en el 72. Una buena combinación terminó con un pase entre líneas a Choupas que se quedó ante el portero y su remate fue despejado a córner por un Alex Vila que sería protagonista después de entrar en el 52 tras una indisposición de Michi, que se quedó sin visión en un ojo. Córner, pérdida de balón, contra iniciada por Anderson que tras correr 60 metros cedió a Wadir, se internó en el área y su centro fue empujado en boca de gol por Anderson. Del posible 0-1 al 1-0.







Se repitió la historia



Cuatro minutos después se repitió la historia. Del posible empate visitante al tanto local. Álvaro ejecutó una falta que enfilaba la escuadra pero Alex Vila despejó a córner. Balón al otro área, internada de Ross por la izquierda y centro atrás para que Wadir sentenciara con el 2-0 (minuto 78).



El propio Wadir tuvo el tercero en una doble ocasión en la que con anterioridad Víctor Gallego no fue capaz de superar a Alberto en el mano a mano.



La definición decidió un partido en el que el Ourense CF solo se vio superior con el marcador a favor y el Polígono no acertó en los momentos clave.