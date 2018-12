Remontada del Envialia

La reacción de Guadalcacín, al menos en el marcador, no llegó en os Remedios, aunque el equipo gaditano rozó la victoria. Se puso 1-3, pero la reacción ourensana en los ocho minutos finales le sirvió al Envialia para remontar y llevarse la victoria (4-3, el último a 30 segundos), la sexta de la temporada y seguir invicto tras 10 jornadas.

Había avisado el técnico local Morenín que el partido no sería sencillo, y no lo fue,pero la cosa se complicó más de lo deseado debido a la floja finalización que este sábado mostró el Envialia. "Tuvimos varias ocasiones muy claras al principio y tal vez todo hubiera sido diferente, pero no acertamos y al ponerse ellas por delante nos entró ansiedad", destacó Morenín.

Laura Doce hizo que el partido llegara en tablas al descanso (1-1), y en la continuación, cuando mejor estaban las ourensanas, jarro de agua fría por partida doble para un 1-3 que ponía las cosas difíciles.

Morenín estaba a punto de sacar juego de cinco pero llegó un golazo de Judith Pedreira para el 2-3, y poco después empatar ella misma cuando el Envialia ya era un ciclón sobre la portería rival. Marta Rodríguez, con un golazo a medio minuto del final, puso el 4-3 para un Envialia que podrá afrontar tranquilo la cuesta de diciembre.