El Ribeiro, ante una gran ocasión

El Ribeiro afronta esta tarde una de las citas más importantes de su calendario. Llega a su campo la UD Ourense en su nueva condición de líder y el hecho de quedarse con los tres puntos le ayudará a seguir metido en la pelea por el ascenso. "Llegamos con mucha confianza después de ganar el último partido tras una serie de empates", afirmó el entrenador Iván Alonso que llega a este encuentro con todo su potencial, a excepción de Padrón, que está apunto de ser operado, y Guille, que ya comenzó el proceso de rehabilitación.

El técnico del Ribeiro ya sacó buena nota de su rival. "Los he visto ante el Antela y en la Copa ante el Arenteiro. Sin duda que tienen más calidad pero en un campo pequeño buscaremos la forma no tener despistes defensivos para que no nos generen peligro y después aprovechar nuestras oportunidades, que las vamos a tener".

El conjunto ribadaviense se ha mostrado un tanto irregular en su feudo, donde apenas contabiliza dos triunfos, el último el 9 de octubre ante el Monterrei.

Doce jornadas sin perder

La UD Ourense se presenta con la vitola de líder y con una racha de 12 jornadas sin perder. El delantero Xaco Iglesias reconoce que se trata de "un partido complicado y difícil ante un equipo que si bien no viene cosechando buenos resultados en casa para nosotros supone una de las salidas de más riesgo que nos quedan por ser un campo de dimensiones muy pequeñas con un rival que saldrá muy intenso".

Xaco, que viene de marcar su tercer gol en el último partido de liga, da sus claves para este importante encuentro: "Hay que trabajar, meterle la misma intensidad o aún más que ellos y pelear todos los balones, sobre todo en el medio para abastecer a nuestro ataque".

El entrenador Antonio Dacosta da descanso a Hugo al sufrir una sobrecarga muscular, al defensa central Xurxo, que arrastra molestias en los isquios, Fran, por motivos laborables, mientras que Diego Soto y Adrián prosiguen con un lento proceso de recuperación.

Do Souto, 16,00 horas.