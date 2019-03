Rivo: "No nos vamos a venir abajo, hay que seguir trabajando"

El Velle sufrió una dolorosa derrota en su visita ante al Alertanavia (3-0), un rival directo en la lucha por la salvación. Pese a ello, el técnico ourensano David Rivo asegura que "tenemos que seguir, no nos vamos venir a bajo porque si algo tiene este equipo es trabajo e implicación. El pasado domingo no tuvimos suerte, podríamos estar jugando todo el día que el balón no quería entrar".

Aunque, casi peor que el resultado fue el parte médico del partido. Martín Caneiro dice prácticamente adiós a la temporada, Hugo Carid sufrió un problema muscular y estará un mes fuera de los terrenos de juego. Además, Figo, Senén y Salgueiros se fueron con diversas molestias.