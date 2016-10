Non estamos acostumados a adestrar catro días á semana. Chegou a televisión e claro, houbo que traballar máis, e aínda encima na primeira parte fixo moita calor. No arranque de partido tivemos as nosas ocasións pero non puido ser". Así resumía Pepe Pego, el '10' del Os Chaos, la derrota de su equipo ante el Sporting Vilamarín (0-4). Dio igual que estuviera la tele, que A Penafita estuviera de bote en bote en cuanto a público, o que el equipo local contara con la ayuda extra técnica de Michael Robinson, Donato y Raúl Ruiz, el Os Chaos continúa agrandando su leyenda en el fútbol provincial, regional y nacional con una nueva derrota, la número 52 de forma consecutiva, a 12 del récord que él mismo posee.



Pero el resultado es lo de menos, como dice Pepe Pego, el alma mater del Os Chaos, "se non se pode gañar o caso é non mancarse e pasalo ben, e a verdade que a cousa estivo moi ben. Foi unha semana diferente e a grada estaba como había moito tempo non se vía".



Después de lograr alguna aproximación con peligro al área rival Os Chaos encajó el 0-1 en el minuto 37. En la segunda, el Sporting Vilamarín amplió las distancias, y cuando el partido se moría llegaron dos nuevos goles de los visitantes para el 0-4 final.



Robinson, Donato y Ruiz no obraron el milagro pero darán a conocer a nivel nacional a un equipo que el fútbol provincial adora tal y como es, con sus interminables rachas de derrotas.