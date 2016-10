Roldán-Envialia, cita entre iguales

El polideportivo Gabriel Pérez de Roldán (Torre Pacheco) pone en marcha la séptima jornada de la Primera división de fútbol sala femenino y lo hace con uno de los partidos más atrayentes del fin de semana, el Roldán-Ourense Envialia. En tierras murcianas se ven las caras desde las doce del mediodía dos de los equipos más regulares de la categoría. Una derrota llevan las locales y se mantienen invictas las visitantes: séptimo el Roldán con 11 puntos y sexto el Envialia con uno más.

En el Ourense Envialia la semana ha transcurrido bastante tranquila. Sara Moreno ya tiene completamente olvidadas sus molestias físicas y estará en plenitud de condiciones.

En el Roldán, más de lo mismo, aguardando el partido ante "un histórico. Ourense es un equipo con mucha experiencia y muy resolutivo, seguro el más conjuntado contra el que nos habremos enfrentado esta temporada. La base es la del año pasado, temporada en la que ya firmó un gran campeonato. Para nosotras será un partido muy difícil y eso que esta cancha no se le da muy bien ya que empató hace dos años y el pasado perdió", asegura Iñigo Martínez, entrenador del Roldán.

El técnico de las murcianas asegura que "nuestros números están siendo más que positivos en este arranque. Estamos muy contentas con el trabajo porque no hay que olvidar que el equipo se ha rejuvenecido mucho si bien es cierto que no debemos lanzar las campanas al vuelo porque esto no ha hecho más que comenzar".

Iñigo Martínez sabe cuáles serán las claves en la cita de este mediodía: "La finalización y el trabajo en defensa. Será un partido tan igualado que se decidirá en pequeños detalles. El trabajo en defensa siempre es clave pero en este caso el acierto en ataque será primordial". Y al hablar de goles Consuelo es su jugadora clave, con siete tantos, además de hacer doblete en la victoria de España el martes ante Portugal en Poio: "En Poio no marcó y empatamos aunque yo por encima de las individualidades prefiero quedarme con el trabajo colectivo, esa es nuestra forma de entender el fútbol sala".

Entrar en la Copa

Reconoce el técnico del Roldán que esta temporada "el objetivo es estar entre las ocho primeras para poder disputar la Copa pero es una meta que habrá que ir marcando partido a partido puesto que este año el equipo ha perdido experiencia".

Polideportivo Gabriel Pérez.

12,00 horas. Web CRTVG.